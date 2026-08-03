Μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπληξε εθιμικό δικαστήριο στην πολιτεία Βόρειο Νταρφούρ του Σουδάν, σκοτώνοντας τουλάχιστον 35 ανθρώπους, ανέφερε χθες Κυριακή οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατηγορώντας τον τακτικό στρατό για την επιδρομή.

Σύμφωνα με την Emergency Lawyers, ανεξάρτητη οργάνωση νομικών η οποία καταγράφει εγκλήματα στο πλαίσιο του πολέμου που ξέσπασε την άνοιξη του 2023, ανάμεσα στις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις (ΣΕΔ) και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), ο βομβαρδισμός είχε στόχο το εθιμικό δικαστήριο του χωριού Γκάρα αζ Ζαουάγια κι έγινε το μεσημέρι, καθώς πολίτες είχαν «συγκεντρωθεί προκειμένου να παρακολουθήσουν ακροαματικές διαδικασίες που αφορούσαν τοπικές υποθέσεις και διενέξεις».

SAF drones targeted the Customary Court in the village of Al-Zawiya Ghara, Al-Serief locality, North Darfur State, killing at least 35 people and injuring others. The victims were inside the court building and in its immediate surroundings when the attack occurred. pic.twitter.com/GjeC3ebe22 — Emergency Lawyers (@EmergncyLawyers) August 2, 2026

Το πλήγμα προκάλεσε επίσης μεγάλες ζημιές στο κτήριο, εθιμικό θεσμό, πρόσθεσε η ΜΚΟ.

Ο πόλεμος που ξέσπασε τη 15η Απριλίου 2023 έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, μετέτρεψε εκατομμύρια άλλους σε εξαναγκαστικά εκτοπισμένους στο εσωτερικό και πρόσφυγες και προκάλεσε αυτήν που ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει τη μεγαλύτερη κρίση πείνας στον κόσμο.

Η ένοπλη σύρραξη έκοψε το Σουδάν στα δύο: ο στρατός ελέγχει το βόρειο, το ανατολικό και το κεντρικό τμήμα της χώρας· οι παραστρατιωτικοί έχουν εδραιώσει την κυριαρχία τους στο αχανές Νταρφούρ, δυτικά, και σε κάποιους τομείς του νότου.

Η χρήση μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων έχει μετατραπεί, όπως και σε ουσιαστικά όλους τους άλλους πολέμους σε διεθνή κλίμακα τα τελευταία χρόνια, σε γνώρισμα της σύγκρουσης. Σύμφωνα με αριθμούς του ΟΗΕ, από την αρχή της τρέχουσας χρονιάς και μόνο έχουν σκοτωθεί πάνω από χίλιοι άνθρωποι σε πλήγματα μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων σε μόλις μια περιοχή, το Κορντοφάν.