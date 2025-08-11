Τουλάχιστον 63 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του υποσιτισμού μέσα σε μια εβδομάδα στην Ελ Φάσερ, πόλη υπό πολιορκία για πάνω από έναν χρόνο στο δυτικό τμήμα του εμπόλεμου Σουδάν, ενημέρωσε χθες Κυριακή το Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος του υπουργείου Υγείας.

«Εξήντα τρεις άνθρωποι πέθαναν από υποσιτισμό από την 3η Αυγούστου» και «στην πλειονότητά τους ήταν παιδιά και γυναίκες», είπε ο αξιωματούχος, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, διευκρινίζοντας πως ο αριθμός αυτός δεν συμπεριλαμβάνει ανθρώπους που κατάφεραν να φθάσουν σε νοσοκομείο στην πόλη.

Την Ελ Φάσερ, την πρωτεύουσα της πολιτείας Βόρειο Νταρφούρ, πολιορκούν για πάνω από έναν χρόνο, από τον Μάιο του 2024, οι παραστρατιωτικοί των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), σε πόλεμο με τον τακτικό στρατό από τα μέσα του Απριλίου του 2023.

Πρόκειται για την τελευταία πρωτεύουσα πολιτείας της αχανούς περιοχής Νταρφούρ που απομένει στα χέρια των σουδανικών ενόπλων δυνάμεων.

Τον Απρίλιο, επίθεση εναντίον του καταυλισμού εκτοπισμένων Ζαμζάμ, στην περιφέρεια της Φάσερ, προκάλεσε μαζική φυγή αμάχων προς την πόλη.

Η ανθρωπιστική κατάσταση στην πόλη είναι καταστροφική. Στην κυριότερη λαϊκή κουζίνα οι μερίδες μειώθηκαν δραστικά. Πλέον επτά άνθρωποι μοιράζονται ένα πιάτο φαγητό.

Περίπου 1.700 άνθρωποι πάνε μολαταύτα κάθε πρωί εκεί για να πάρουν μερίδες, χωρίς καμιά βεβαιότητα πως θα υπάρχει. Ορισμένες οικογένειες δεν έχουν επιλογή παρά να καταναλώνουν ζωοτροφές ή πράγματα που βρίσκουν στα σκουπίδια.

Σχεδόν το 40% των παιδιών κάτω των 5 ετών στην Ελ Φάσερ αντιμετωπίζουν οξύ υποσιτισμό, το 11% ακραίο οξύ υποσιτισμό, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) του ΟΗΕ.

Στην πόλη δεν έχει κηρυχτεί κατάσταση λιμού επίσημα διότι δεν υπάρχουν δεδομένα, επισημαίνουν ανθρωπιστικές πηγές. Ωστόσο ο ΟΗΕ εκτιμά πως η πόλη είναι αντιμέτωπη με υποσιτισμό από τον Μάιο.

Στη χώρα όπου οι μάχες φράζουν τους κυριότερους οδικούς άξονες και παραλύουν τον εφοδιασμό, η διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας είναι στην πράξη αδύνατη. Οι οχηματοπομπές έχουν σταματήσει και τα αποθέματα έχουν εξαντληθεί.

Την κατάσταση χειροτερεύει η περίοδος των βροχών, που εντείνονται τον Αύγουστο.

Ο πόλεμος δυο στρατηγών για την εξουσία στη Σουδάν, πλέον στον τρίτο του χρόνο, έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, έχει μετατρέψει εκατομμύρια άλλους σε εσωτερικά εκτοπισμένους και πρόσφυγες και έχει προκαλέσει αυτήν που ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει «τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο» το τρέχον διάστημα.