Νέα κλιμάκωση του πολέμου στο Σουδάν σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής(22/11), όταν μπαράζ επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) έπληξε κατοικημένες περιοχές και εγκαταστάσεις του ΟΗΕ στο Χαρτούμ. Η πρωτεύουσα της χώρας βρίσκεται από τον Μάρτιο του 2025 υπό τον έλεγχο των Σουδανικών Ένοπλων Δυνάμεων (ΣΕΔ), οι οποίες κατάφεραν να την ανακαταλάβουν εκδιώκοντας την παραστρατιωτική οργάνωση των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ).

Διπλωματική ένταση και καταστροφές στις γειτονιές

Σύμφωνα με πηγές του τακτικού στρατού που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), η αεροπορική επιδρομή φέρεται να ξεκίνησε από το Μπαχίρ Νταρ της Αιθιοπίας. Η σουδανική πλευρά κατηγορεί συστηματικά την Αντίς Αμπέμπα ότι προσφέρει στρατηγική υποστήριξη στις ΔΤΥ, παραχωρώντας τους βάσεις στο έδαφός της για την απογείωση drones. Τον συγκεκριμένο ισχυρισμό απορρίπτει κατηγορηματικά η Αιθιοπία.

Οι βομβαρδισμοί διήρκεσαν περίπου δυόμισι ώρες (02:00 – 04:30), προκαλώντας τον πανικό στους κατοίκους. Στην Ομντουρμάν, τη γειτονική πόλη του Χαρτούμ, τα βλήματα ισοπέδωσαν σπίτια, μετατρέποντας οικοσκευές και προσωπικά αντικείμενα σε συντρίμμια.

Η απελπισία των πολιτών είναι έκδηλη. «Άνθρωποι που έψαχναν απεγνωσμένα ένα ασφαλές καταφύγιο, βρέθηκαν ξαφνικά να βομβαρδίζονται. Πού αλλού μπορούν να πάνε;» διερωτάται ο Γιάσερ Χασάν, κάτοικος της περιοχής. Από την πλευρά του, ο Ελ Νουρ Άνταμ Ιμπραήμ περιγράφει τον μόνιμο φόβο: «Κοιμάσαι και δεν ξέρεις αν θα ξυπνήσεις, αν θα έχεις χάσει τα παιδιά σου. Ζούμε σε πλήρη ανασφάλεια».

Στο στόχαστρο και ο ΟΗΕ

Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ επιβεβαίωσε πως ένα από τα κτήριά του στην πρωτεύουσα υπέστη σοβαρές ζημιές, ενώ μέσα βρίσκονταν εργαζόμενοι του οργανισμού. Η υπηρεσία χαρακτήρισε «απαράδεκτο» το γεγονός ότι διεθνές προσωπικό μπαίνει στο στόχαστρο σε μια πυκνοκατοικημένη ζώνη.

Η συνεχιζόμενη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών έχει πυροδοτήσει και διπλωματικές αντιδράσεις. Το Σουδάν έχει ήδη προσφύγει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και την Αφρικανική Ένωση κατά της Αιθιοπίας, καταγγέλλοντας απρόκλητη επίθεση. Την ίδια στιγμή, η Σαουδική Αραβία καταδίκασε έντονα τα χτυπήματα στο Χαρτούμ, επαναβεβαιώνοντας τη στήριξή της στους νόμιμους θεσμούς της χώρας.

Ο φονικός απολογισμός των drones

Η σύρραξη μεταξύ του στρατού και των ΔΤΥ, που ξέσπασε τον Απρίλιο του 2023, έχει αφήσει πίσω της τουλάχιστον 200.000 νεκρούς και τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση παγκοσμίως, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Η μεταστροφή των δύο πλευρών στη χρήση drones για επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς αποδεικνύεται καταστροφική για τους άμαχους. Βάσει πρόσφατων στοιχείων του ΟΗΕ, σχεδόν το 75% των επιβεβαιωμένων θανάτων αμάχων φέτος (πάνω από 1.630 άτομα) οφείλεται σε χτυπήματα από drones, με τον πραγματικό αριθμό να εκτιμάται πως είναι δραματικά υψηλότερος.

Ενδεικτικά, την προηγούμενη εβδομάδα, επιδρομή που αποδίδεται στον στρατό στοίχισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους (ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά) στην πολιτεία του Δυτικού Κορντοφάν, μια περιοχή τεράστιας στρατηγικής σημασίας που αποτελεί πλέον κεντρικό πεδίο μάχης.