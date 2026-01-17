Αποτροπιασμό προκαλεί στη Σουηδία η υπόθεση σύλληψης ενός 12χρονου αγοριού, ο οποίος φέρεται να πληρώθηκε για να εκτελέσει συμβόλαιο θανάτου, καταλήγοντας να σκοτώσει λάθος άνθρωπο στο Μάλμε.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές, ο ανήλικος φέρεται να έλαβε 250.000 σουηδικές κορώνες (περίπου 27.000 δολάρια) προκειμένου να ταξιδέψει από άλλη πόλη στο Μάλμε και να δολοφονήσει συγκεκριμένο άτομο. Ωστόσο, κατά την διάρκεια επίθεσης, πυροβόλησε και σκότωσε έναν 21χρονο, ο οποίος δεν ήταν ο αρχικός στόχος.

Λάθος στόχος μέσα σε αυτοκίνητο

Το θύμα βρισκόταν μέσα σε αυτοκίνητο μαζί με συνομήλικους του, όταν δέχθηκε τα πυρά. Η αστυνομία εκτιμά ότι ο πραγματικός στόχος της επίθεσης, ήταν άλλος επιβάτης του οχήματος.

Όλοι οι επιβαίνοντες είχαν ποινικό μητρώο, ενώ ο 21χρονος που σκοτώθηκε είχε στο παρελθόν εκτίσει ποινή φυλάκισης άνω των δύο ετών για ληστεία, απειλές κατά αξιωματούχων και άλλα αδικήματα.

BREAKING: Swedish police have detained a 12-year-old boy who was hired and sent to a lower league football match with a gun to assassinate a gang rival. The gang who had hired him had promised him $50 000 for the assassination. The 12-year-old boy was given a loaded pistol… pic.twitter.com/JN7Ocqd4KD — Visegrád 24 (@visegrad24) January 16, 2026

Άγνωστος ο εντολέας – Φόβοι για επαναλαμβανόμενη δράση

Παραμένει άγνωστο ποιος έδωσε την εντολή για τη δολοφονία και ποιο ήταν το κίνητρο. Ωστόσο, οι Αρχές εκτιμούν ότι δεν αποκλείεται ο 12χρονος να είχε συμμετάσχει και στο παρελθόν σε παρόμοιες «εκτελέσεις» για λογαριασμό εγκληματικών συμμοριών.

Πώς οδηγήθηκαν στη σύλληψη

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Expressen, ο ανήλικος συνελήφθη την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, έπειτα από μαρτυρίες ανθρώπων που είδαν το περιστατικό.

Το παιδί είχε φύγει από το σπίτι της γιαγιάς του, όπου ζούσε από την ηλικία των 7 ετών. Οι Αρχές πιστεύουν ότι είχε στρατολογηθεί από βίαιες εγκληματικές συμμορίες, οι οποίες χρησιμοποιούν ανήλικους για επικίνδυνες αποστολές.

Έκρηξη εγκληματικότητας σε μικρές ηλικίες

Στη Σουηδία έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν υποψίες για συμμετοχή παιδιών ηλικίας μόλις 12 ετών σε εκρήξεις, ρίψη χειροβομβίδων και άλλες εγκληματικές ενέργειες για λογαριασμό συμμοριών.

Ωστόσο, πρόκειται για την πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας που άτομο τόσο μικρής ηλικίας θεωρείται ύποπτο για θανατηφόρο πυροβολισμό, γεγονός που έχει σημάνει συναγερμό στις σουηδικές Αρχές και έχει ανοίξει εκ νέου τη συζήτηση για τη ραγδαία εξάπλωση του οργανωμένου εγκλήματος σε ανήλικους.