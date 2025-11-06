Επιμέλεια: Γ.Κ.

Οι εισαγγελικές αρχές της Σουηδίας απήγγειλαν σήμερα κατηγορίες σε βάρος ενός 18χρονου, ο οποίος φέρεται να σχεδίαζε μια «σοβαρή τρομοκρατική επίθεση» σε πολιτιστικό φεστιβάλ της Στοκχόλμης για λογαριασμό της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ISIS).

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα Χένρικ Όλιν, το σχέδιο εκπονούνταν από τον Αύγουστο του 2024 έως τον Φεβρουάριο του 2025, με τον ύποπτο να βρίσκεται υπό παρακολούθηση από το δεύτερο μισό του 2024. Ο 18χρονος είχε σχεδιάσει να πυροδοτήσει εκρηκτικά κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, που προσελκύει περίπου 2 εκατομμύρια επισκέπτες σε πέντε ημέρες τον Αύγουστο.

«Πρόκειται για έναν νεαρό άνδρα, που ριζοσπαστικοποιήθηκε μόνος του και είχε ξεκάθαρη συμπάθεια προς τον βίαιο ισλαμισμό, ειδικά προς το Ισλαμικό Κράτος», τόνισε ο Όλιν σε συνέντευξη Τύπου. Ο άνδρας είχε ορκιστεί πίστη στον ISIS επανειλημμένα.

Ο ύποπτος κατηγορείται για «προετοιμασία σοβαρών εγκλημάτων με χρήση εύφλεκτων και εκρηκτικών υλικών» και για εκπαίδευση σε τρομοκρατικές ενέργειες. Παρά το γεγονός ότι δεν κατασκεύασε τα εκρηκτικά, μελετούσε τη διαδικασία και είχε προμηθευτεί τα απαραίτητα υλικά. Επίσης, αγόρασε κάμερα σώματος για να καταγράψει την επίθεση και επισκέφθηκε τον χώρο όπου σκόπευε να διαπράξει το έγκλημα, στο κέντρο της Στοκχόλμης.

«Η έρευνα αυτή, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες ασφαλείας, επέτρεψε να αποτρέψουμε μια σοβαρή τρομοκρατική επίθεση στη Σουηδία», επισήμανε ο Όλιν.

Η αστυνομία χρησιμοποίησε έναν μυστικό πράκτορα που προσποιούνταν μέλος ισλαμιστικής οργάνωσης, προσπαθώντας να πείσει τον άνδρα ότι θα συνεργάζονταν στην επίθεση. Ο 18χρονος συνελήφθη στη Στοκχόλμη στις 11 Φεβρουαρίου και παραμένει προφυλακισμένος.

Παράλληλα, σε βάρος του και ενός 17χρονου κατηγορούμενου έχουν ασκηθεί διώξεις για απόπειρα δολοφονίας στη Γερμανία τον Αύγουστο του 2024, καθώς και για «συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση».

Η δίκη αναμένεται να ξεκινήσει στις 12 Νοεμβρίου και να ολοκληρωθεί στις 26 Νοεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ