Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Με την ποινή των 7 ετών και 10 μηνών φυλάκισης καταδικάστηκε σήμερα από δικαστήριο της Στοκχόλμης ένας 19χρονος Σύρος ο οποίος έχει σουηδική υπηκοότητα όπου και κρίθηκε ένοχος για την προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης στο Πολιτιστικό Φεστιβάλ της σουηδικής πρωτεύουσας, στο όνομα της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ISIS).

Η απόφαση, που εκδόθηκε από το Περιφερειακό Δικαστήριο της Στοκχόλμης, περιλαμβάνει επίσης καταδίκες για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και για σχέδιο δολοφονίας στη Γερμανία, σύμφωνα με εκθέσεις διεθνών μέσων ενημέρωσης, μεταξύ άλλων του Reuters.

Ο νεαρός άνδρας σύμφωνα με το κατηγορητήριο, είχε σχεδιάσει να πραγματοποιήσει επίθεση στο πολυσύχναστο πολιτιστικό φεστιβάλ στην περιοχή Kungstradgarden τον Αύγουστο του 2025. Η δίκη αποκάλυψε ότι είχε αναγνωρίσει τον χώρο, είχε συγκεντρώσει υλικά για την κατασκευή εκρηκτικών και είχε βιντεοσκοπήσει «μήνυμα μάρτυρα» που επρόκειτο να δημοσιοποιηθεί μετά το χτύπημα.

Οι εισαγγελικές αρχές περιέγραψαν τον κατηγορούμενο ως «αυτοριζοσπαστικοποιημένο», ο οποίος είχε ορκιστεί πίστη στον ISIS επανειλημμένα και κατείχε σχέδια που στόχευαν στο να προκαλέσουν σημαντικό αριθμό θυμάτων στο πολυπληθές φεστιβάλ, που πέρυσι συγκέντρωσε περίπου δύο εκατομμύρια επισκέπτες σε πέντε ημέρες.

Παρά το κατηγορητήριο, ο 19χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες κατά τη διάρκεια της δίκης. Ωστόσο, κρίθηκε επίσης ένοχος για σχέδιο δολοφονίας ενός άνδρα στη Γερμανία το 2024 σε συνεργασία με έναν 17χρονο, που καταδικάστηκε σε κλειστή νεανική φροντίδα για 16 μήνες.