Σε μια καθοριστική κίνηση για την ενίσχυση της ναυτικής της ισχύος προχώρησε η Σουηδία, κάνοντας μια εξαιρετικά σημαντική αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία.

Πιο συγκεκριμένα επισημοποίησε την αγορά τεσσάρων σύγχρονων φρεγατών άμυνας και επέμβασης (FDI), σε μια σύμβαση της οποίας η συνολική αξία ανέρχεται στα 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η τελετή υπογραφής πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, υπογραμμίζοντας τους στενούς συμμαχικούς δεσμούς των δύο κρατών, παρουσία του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του Σουηδού πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστερσον.

Τα σχετικά έγγραφα της μεγάλης αυτής στρατιωτικής προμήθειας σφραγίστηκαν από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της κατασκευάστριας εταιρείας Naval Group, Πιερ-Ερίκ Πομελέ, καθώς και από τον επικεφαλής της σουηδικής Αρχής Αμυντικού Υλικού (FMV), Μίκαελ Γκράνχολμ.

Bienvenue en Suède monsieur le President. pic.twitter.com/dpuZZh6lVF — Ulf Kristersson (@SwedishPM) August 31, 2026

Την αμυντική αυτή σύμπραξη επικύρωσαν επίσης με την παρουσία και την υπογραφή τους οι υπουργοί Άμυνας της Γαλλίας και της Σουηδίας, Κατρίν Βοτρέν και Πολ Γιόνσον, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής στη στρατιωτική συνεργασία των δύο πλευρών.

Η Σουηδία συνεχίζει έτσι την προσπάθεια επανεξοπλισμού της, που ξεκίνησε μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία το 2022 και την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ το 2024. Τον Μάιο η Στοκχόλμη είχε προαναγγείλει ότι θα παραγγείλει τις γαλλικές φρεγάτες, τριπλασιάζοντας έτσι τις δυνατότητες αντιαεροπορικής άμυνάς της, λόγω των απειλών για την ασφάλειά της στη Βαλτική. Η πρώτη από τις φρεγάτες, που θα είναι από τα μεγαλύτερα πλοία του πολεμικού ναυτικού της Σουηδίας, αναμένεται ότι θα παραδοθεί το 2030.

Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι η συμφωνία ενισχύει την συνεργασία της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, εκφράζοντας την ελπίδα να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Σουηδίας και άλλοι σύμμαχοι. «Η Γαλλία και η Σουηδία, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, δείχνουν ότι η ευρωπαϊκή κυριαρχία οικοδομείται από κοινού και η επιτυχία αυτής της εταιρικής σχέσης μας δίνει την ελπίδα ότι θα ενωθούν μαζί μας και άλλοι σύμμαχοι», είπε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε από κοινού με τον Κρίστερσον μετά τη υπογραφή της σύμβασης.

«Σφραγίζουμε μια σημαντική, αμοιβαία και φιλόδοξη στρατηγική συνεργασία» είπε ο Μακρόν, από τη γαλλική φρεγάτα Amiral Ronarc’h που είχε ελλιμενιστεί στο λιμάνι της Στοκχόλμης και όπου φιλοξενήθηκε η τελετή της υπογραφής.