Η επικεφαλής του σουηδικού Κόμματος Κέντρου, η Ελίσαμπετ Ταντ Ρίνγκβιστ, δήλωσε σήμερα ότι επιστρέφει τη διερευνητική εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον πρόεδρο του κοινοβουλίου, όπως αναμενόταν, μία εβδομάδα αφότου της ανατέθηκε, αφήνοντας τη Σουηδία χωρίς νέα κυβέρνηση μετά τις εκλογές της 13ης Σεπτεμβρίου.

Οι εκλογές του περασμένου μήνα έδωσαν στο κεντροαριστερό μπλοκ οριακή πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Ενώ όμως τα τέσσερα αντιπολιτευόμενα κόμματα τάσσονται υπέρ του να αναλάβει την πρωθυπουργία η επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών Μαγκνταλένα Άντερσον, δεν συμφωνούν για το ποιος θα πρέπει να συμμετέχει στο νέο κυβερνητικό σχήμα.

«Το γενικότερό μου συμπέρασμα είναι ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή πλειοψηφία υπέρ των κεντρώων πολιτικών, αλλά όχι πλειοψηφία για κεντρώα κυβέρνηση», δήλωσε η Ρίνγκβιστ σε συνέντευξη Τύπου.

«Υπάρχει σαφές αίτημα για λύσεις που να μπορούν να δημιουργήσουν μια ευρύτερη πλειοψηφία», δήλωσε. «Ωστόσο, η κοινοβουλευτική κατάσταση δυσκολεύει επί του παρόντος το να μεταφραστεί η στήριξη αυτή σε κυβέρνηση», πρόσθεσε η Ρίνγκβιστ.

Εναπόκειται τώρα στον πρόεδρο του κοινοβουλίου, τον Αντρές Νόρλεν, να αποφασίσει το επόμενο βήμα, πρόσθεσε η ίδια.

Το αριστερό μπλοκ κέρδισε πλειοψηφία τριών εδρών στις εκλογές της 13ης Σεπτεμβρίου έναντι του δεξιού μπλοκ υπό τον απερχόμενο πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον.

Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης, η Άντερσον, δεν κατάφερε, δύο φορές, να σχηματίσει αριστερή κυβέρνηση και ο Νόρλεν ανέθεσε στη Ρίνγκβιστ να προσπαθήσει εκείνη να διερευνήσει μια «κεντρώα εναλλακτική».

Η Ρίνγκβιστ είχε διατυπώσει την ιδέα μιας κυβέρνησης «κέντρου» που θα περιελάβανε τα παραδοσιακά κόμματα, αλλά θα απέκλειε το σοσιαλιστικό αριστερό κόμμα και το αντιμεταναστευτικό κόμμα των Σουηδών Δημοκρατών (SD).

Η άρνηση του Κόμματος Κέντρου να συνεργαστεί με τους Σουηδούς Δημοκράτες καθιστά σχεδόν αδύνατο να εξασφαλίσει το μπλοκ της δεξιάς πλειοψηφία στο κοινοβούλιο.

Επίσης, το Κόμμα Κέντρου αρνείται να στηρίξει μια κυβέρνηση που θα περιελάβανε το Αριστερό Κόμμα.

Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου έχει τέσσερις φορές τη δυνατότητα να προτείνει έναν υποψήφιο για το αξίωμα του πρωθυπουργού και να θέσει την πρότασή του σε ψηφοφορία στη Βουλή. Εάν αποτύχει η τέταρτη φορά, θα πρέπει να προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές.

Μια πρώτη προσπάθεια απέβη άκαρπη στις 15 Οκτωβρίου, όταν η επικεφαλής του κόμματος των Σοσιαλδημοκρατών, η Μαγκνταλένα Άντερσον, δεν κατάφερε να συγκεντρώσει τη στήριξη των μελών του κοινοβουλίου σε ψηφοφορία.

Η χώρα είναι συνηθισμένη σε μεγάλης διάρκειας διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Το 2022 χρειάστηκαν 37 ημέρες μετά τις εκλογές και το 2018 απαιτήθηκαν 134 ημέρες για να το καταφέρει.