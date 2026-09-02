Η Σουηδία εξέφρασε την αλληλεγγύη της στη Γερμανία και ανακοίνωσε ότι κάλεσε για εξηγήσεις τον Ρώσο πρέσβη στη Στοκχόλμη, με αφορμή την «υβριδική επίθεση» στη Λειψία με ένα οπλισμένο, μη επανδρωμένο αεροσκάφος, η οποία αποδίδεται στη Μόσχα.

«Θα καλέσουμε τον πρέσβη της Ρωσίας στη Στοκχόλμη για να εκφράσουμε την έντονη διαμαρτυρία της Σουηδίας για τη συμπεριφορά της Ρωσίας», είπε ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

«Η Σουηδία είναι αλληλέγγυα με τη Γερμανία και την Ουκρανία», επέμεινε.

Το Βερολίνο κατηγόρησε επισήμως τη Ρωσία για το μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εντοπίστηκε στις αρχές Αυγούστου στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Ανακοίνωσε ότι λόγω του συμβάντος αυτού θα κλείσει από τις 18 Σεπτεμβρίου το τελευταίο ρωσικό προξενείο που λειτουργεί ακόμη σε γερμανικό έδαφος, αυτό της Βόννης, καθώς και το ρωσικό πολιτιστικό κέντρο στο Βερολίνο, το «Σπίτι της Ρωσίας».