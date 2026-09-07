Σε «ντέρμπι» εξελίσσονται οι βουλευτικές εκλογές της προσεχούς Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου στη Σουηδία, καθώς νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Novus, για λογαριασμό του δικτύου TV4, φέρνει την κεντροδεξιά κυβέρνηση πολύ κοντά στην ανατροπή.

Ενώ οι αρχικές εκτιμήσεις προμήνυαν μια άνετη νίκη για την κεντροαριστερά υπό την ηγέτιδα των Σοσιαλδημοκρατών, Μαγκνταλένα Άντερσον, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι η μάχη είναι εντελώς ανοιχτή.

Συγκεκριμένα, τα τέσσερα κόμματα της αντιπολίτευσης συγκεντρώνουν ποσοστό 50,3%, ενώ ο κυβερνητικός συνασπισμός του πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστερσον –ο οποίος κυβερνά από το 2022– μαζί με τους Σουηδούς Δημοκράτες φτάνουν το 47,9%, μειώνοντας ακόμη περισσότερο την απόσταση μεταξύ των δύο μπλοκ σε σύγκριση με τις προηγούμενες μετρήσεις.

Καθοριστικός παράγοντας για την ενίσχυση της κυβερνητικής πλευράς είναι η άνοδος των Φιλελεύθερων, του μικρότερου εταίρου του συνασπισμού, οι οποίοι ανέβηκαν στο 4,3% από το 3,3%. Με την επίδοση αυτή, το κόμμα φαίνεται να πιάνει το όριο εισόδου στη σουηδική βουλή, απομακρυσμένο πλέον από τον κίνδυνο απώλειας των 16 εδρών του που θα έθετε σε κίνδυνο την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την κατάσταση που επικρατούσε μόλις πριν από τρεις εβδομάδες, όταν άλλη δημοσκόπηση έδινε στην κεντροαριστερά τεράστιο προβάδισμα δέκα ποσοστιαίων μονάδων, το οποίο οι πολιτικοί αναλυτές θεωρούσαν τότε αδύνατο να καλυφθεί.

Η νέα μέτρηση της Novus πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 2.888 εγγεγραμμένων ψηφοφόρων από την 1η έως τις 5 Σεπτεμβρίου, καταγράφοντας τη δραματική αλλαγή του πολιτικού σκηνικού, ακριβώς στην τελική ευθεία προς την κάλπη.