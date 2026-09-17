Επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ατύχημα που σημειώθηκε σήμερα, Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου σε πεδίο βολής στην κεντρική Σουηδία, όπως ανακοίνωσε ο σουηδικός στρατός, ενώ τα μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πληροφορίες για έκρηξη.

«Σημειώθηκε ατύχημα λίγο μετά τις 16:00 (τοπική ώρα, 17:00 στην Ελλάδα) στο πεδίο βολής της περιοχής Κρακ», νότια του Κάρλσμποργκ, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Μίκαελ Όγκρεν, εκπρόσωπος Τύπου των σουηδικών ενόπλων δυνάμεων.

Επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τέσσερις νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας, μεταδίδει η εφημερίδα Aftonbladet. «Πρόκειται για συμβασιούχους υπαλλήλους, όχι για κληρωτούς» που υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους, διευκρίνισε ο Όγκρεν, όπως υπογραμμίζεται στο ρεπορτάζ της ίδιας εφημερίδας.

Έχει διαταχθεί έρευνα για να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος στο πεδίο βολής. Σύμφωνα με πληροφορίες της Aftonbladet, η έκρηξη σημειώθηκε στη διάρκεια επιχείρησης για την απομάκρυνση βλημάτων που δεν είχαν εκραγεί.

Με πληροφορίες από Aftonbladet