Η κυβέρνηση της Σουηδίας κάλεσε σήμερα τους Σουηδούς στο εξωτερικό να είναι προσεκτικοί μετά την χθεσινή δολοφονία δύο Σουηδών από ένοπλο στην πρωτεύουσα του Βελγίου.

«Η κατάσταση της απειλής εναντίον της Σουηδίας και των σουηδικών συμφερόντων στο εξωτερικό ήταν ήδη αυξημένη. Εξαιτίας της δολοφονίας δύο Σουηδών στις Βρυξέλλες, οι Σουηδοί στο εξωτερικό καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και επαγρύπνηση και να ακολουθούν τις συστάσεις των τοπικών αρχών», αναφέρεται στην ιστοσελίδα της κυβέρνησης.

«Η Σουηδία ποτέ στη σύγχρονη εποχή δεν αντιμετώπισε μεγαλύτερη απειλή για την ασφάλειά της», δήλωσε σήμερα Τρίτη ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον, χαρακτηρίζοντας την επίθεση που σκότωσε δύο Σουηδούς ως «τρομοκρατική επίθεση».

