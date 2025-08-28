Οι κυβερνήσεις της Σουηδίας και της Ολλανδίας κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση να υιοθετήσει κυρώσεις εις βάρος του Ισραήλ και της Χαμάς, μέσω επιστολής που απευθύνουν προς την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την εξωτερική πολιτική.

Σύμφωνα με πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου το οποίο έχει στην κατοχή του την επιστολή, η Ολλανδία και η Σουηδία, καλούν την Επιτροπή και τις χώρες μέλη, να υιοθετήσουν νέες κυρώσεις με στόχο την πολιτική διοίκηση της Χαμάς, «τους εξτρεμιστές Ισραηλινούς Υπουργούς που ενθαρρύνουν τις παράνομες δράσεις εποικισμού και αντιτίθενται ενεργά σε μια λύση δύο κρατών που θα προκύψει έπειτα από διαπραγματεύσεις», και άλλες κατά των «βίαιων εποίκων», στην επιστολή αυτή που φέρει ημερομηνία 27 Αυγούστου και υπογράφεται από τους Υπουργούς Εξωτερικών της Σουηδίας και της Ολλανδίας Μαρία Μάλμερ Στένεργκαρντ και Ρούμπεν Μπρέκελμανς.

Ο προκάτοχος του τελευταίου, ο Κάσπαρ Βέλντκαμπ, υπέβαλε την παραίτησή του στις 22 Αυγούστου, καθώς δεν κατάφερε να πείσει τους άλλους Ολλανδούς Υπουργούς, σχετικά με τη λήψη επιπλέον μέτρων κατά του Ισραήλ.

Το κεντροδεξιό κόμμα NSC, στο οποίο ανήκει, αποσύρθηκε στη συνέχεια από τον κυβερνητικό συνασπισμό.

Στην επιστολή τους, που απευθύνεται προς την Κάγια Κάλας, η Στοκχόλμη και η Χάγη επισημαίνουν ένα άλλο σημείο «κλειδί»: την αναστολή του εμπορικού τμήματος της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ –μια συμφωνία ελεύθερων ανταλλαγών σε πολλούς τομείς, κυρίως τον βιομηχανικό και τον αγροτικό– αίτημα που είχε ήδη διατυπώσει η Στοκχόλμη, στα τέλη Ιουλίου.

Η Σουηδή Υπουργός Εξωτερικών Μαρία Μάλμερ Στένεργκαρντ είχε ταχθεί ήδη, στα μέσα Μαΐου, υπέρ στοχευμένων ευρωπαϊκών κυρώσεων εις βάρος Ισραηλινών Υπουργών, που υποστηρίζουν την πολιτική εποικισμού.

Είναι ένα «ισχυρό εργαλείο και ένα πολύ σαφές πολιτικό μήνυμα», δήλωσε στη δημόσια σουηδική ραδιοφωνία SR.

«Θα είχε συνέπειες στη δυνατότητά τους να μεταφέρουν κεφάλαια μεταξύ χωρών αλλά και να ταξιδεύουν.

Θα δημιουργούσε δυσκολίες για τα άτομα αυτά που ωθούν στη δημιουργία παράνομων οικισμών», διευκρίνισε η Μ. Στένεργκαρντ.

Τα θέματα αυτά αναμένεται να συζητηθούν κατά την άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ μεθαύριο Σάββατο, (31/08), στην Κοπεγχάγη.