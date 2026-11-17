Συμφωνία συνεργασίας με την Ουκρανία, η οποία αφορά τα πυρομαχικά των μαχητικών αεροσκαφών Gripen, υπέγραψαν η Σουηδία και η Βρετανία, όπως ανακοίνωσε σήμερα, Τρίτη 17 Νοεμβρίου, το σουηδικό Υπουργείο Άμυνας.

Σημειώνεται ότι, ο Υπουργός Άμυνας της Σουηδίας, Παλ Γιόνσον, έχει γνωστοποιήσει ότι η χώρα του θα διαθέσει το ποσό των 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση της άμυνας της Ουκρανίας κατά το επόμενο έτος.

Αναφερόμενος στις επαφές με την αμερικανική πλευρά, ο κ. Γιόνσον έχει αναφέρει ότι ο επικεφαλής πολιτικής του Πενταγώνου, Έλμπριτζ Κόλμπι, δεν είπε τίποτα συγκεκριμένο αναφορικά με την επανεξέταση της παρουσίας των αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του γεύματος που είχε με τους Υπουργούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συμφωνία για την ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας βασίζεται σε τρεις άξονες απόκτησης μαχητικών Gripen: τη δωρεά 16 αεροσκαφών παλαιότερης γενιάς C/D (μαζί με τον οπλισμό τους) από τη Σουηδία, την αγορά 16 ολοκαίνουργιων Gripen E/F από το Κίεβο, καθώς και ενδεχόμενες μελλοντικές παραγγελίες. Όπως υπογράμμισε η σουηδική κυβέρνηση, η επιχειρησιακή αξία των μαχητικών εξαρτάται άμεσα από την απρόσκοπτη τροφοδοσία τους με πυρομαχικά και ανταλλακτικά.

Ο κρίσιμος ρόλος του Λονδίνου

Σε αυτό το σκέλος, η συμβολή της Βρετανίας είναι καθοριστική. Το Λονδίνο δεν παρέχει μόνο διπλωματική στήριξη, αλλά έχει δεσμεύσει 300 εκατομμύρια ευρώ για τις φετινές παραδόσεις, ενώ, σύμφωνα με το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, κατασκευάζει στο έδαφός του πάνω από το 30% των εξαρτημάτων κάθε αεροσκάφους.

Σε ό,τι αφορά τα χρονοδιαγράμματα, τα 16 δωρεάν Gripen C/D αναμένεται να φτάσουν στην Ουκρανία στις αρχές του 2027. Αντίθετα, η σύμβαση ύψους 2,5 δισ. δολαρίων που υπεγράφη τον Ιούνιο με τη Saab για τα 16 νέα Gripen E, προβλέπει παραδόσεις κατά το 2029 και το 2030.

Η παρούσα συμφωνία αποτελεί ουσιαστικά το πρώτο βήμα για το Κίεβο, καθώς ο απώτερος, διακηρυγμένος στόχος της χώρας είναι η σταδιακή απόκτηση συνολικά 150 υπερσύγχρονων μαχητικών της σειράς E/F.