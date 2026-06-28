Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στο πάρκο αναψυχής Tosselilla Sommarland, στην περιοχή της Σκάνιας στη νότια Σουηδία, όταν κεραυνός έπληξε μεγάλο δέντρο μέσα στις εγκαταστάσεις, προκαλώντας τον τραυματισμό δέκα ανθρώπων, μεταξύ των οποίων μία 45χρονη γυναίκα που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Η Διοίκηση του Πάρκου ανακοίνωσε ότι η περιοχή επλήγη από ιδιαίτερα ισχυρή καταιγίδα με συνεχείς κεραυνούς, οι οποίοι έπεσαν μέσα στον χώρο του Θεματικού Πάρκου. Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης, ενώ στο σημείο έσπευσαν πολλά ασθενοφόρα.

Σουηδία: Τα περισσότερα θύματα τραυματίστηκαν από τα κλαδιά του δέντρου

Σύμφωνα με τις Υγειονομικές Αρχές της Region Skåne, η 45χρονη γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, φέροντας σοβαρά τραύματα.

Δύο ακόμη ενήλικες μεταφέρθηκαν επίσης με ασθενοφόρο, έχοντας ελαφρύτερους τραυματισμούς, ενώ άλλοι δύο ενήλικες και πέντε παιδιά μετέβησαν μόνοι τους σε νοσοκομεία ή Κέντρα Υγείας για προληπτικές εξετάσεις και περίθαλψη.

Όπως διευκρίνισαν τόσο η Διοίκηση του Πάρκου, όσο και τα σουηδικά μέσα ενημέρωσης, οι περισσότεροι τραυματίες δεν χτυπήθηκαν απευθείας από τον κεραυνό. Ο κεραυνός έπεσε πάνω σε μεγάλο δέντρο, το οποίο διαλύθηκε από τη δύναμη της εκκένωσης, εκτοξεύοντας κλαδιά, ξύλα και θραύσματα προς μία ομάδα επισκεπτών που περνούσε εκείνη τη στιγμή από το σημείο.

Είχαν εκκενώσει τις πισίνες πριν ξεσπάσει η καταιγίδα

Η δημόσια τηλεόραση της Σουηδίας (SVT) και το Sveriges Radio αναφέρουν ότι οι υπεύθυνοι του Tosselilla Sommarland είχαν παρακολουθήσει την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και είχαν ήδη ενεργοποιήσει τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Λίγο πριν φτάσει η καταιγίδα, το προσωπικό είχε διακόψει τη λειτουργία των παιχνιδιών, είχε απομακρύνει τους επισκέπτες από τις πισίνες του υδάτινου πάρκου και είχε ζητήσει από τον κόσμο να μετακινηθεί σε ασφαλέστερα σημεία.

Ο Διευθυντής λειτουργίας του Πάρκου, Tommy Bauer, δήλωσε ότι «όλα έγιναν μέσα σε λίγα έντονα λεπτά», με τους εργαζόμενους να προσπαθούν να απομακρύνουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα τους επισκέπτες από τους υπαίθριους χώρους.

Προειδοποιήσεις για ακραία καιρικά φαινόμενα

Η Σουηδική Μετεωρολογική Υπηρεσία -SMHI- είχε εκδώσει από νωρίς κίτρινες προειδοποιήσεις για ισχυρές καταιγίδες, έντονες βροχοπτώσεις και μεγάλη ηλεκτρική δραστηριότητα σε μεγάλο μέρος της νότιας και κεντρικής Σουηδίας.

Το ίδιο κύμα κακοκαιρίας προκάλεσε προβλήματα και σε άλλες περιοχές της χώρας, ενώ, εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων, αναβλήθηκε ακόμη και η εκκίνηση του μεγάλου ιστιοπλοϊκού αγώνα Gotland Runt.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και στα σουηδικά μέσα ενημέρωσης δημοσιεύθηκαν φωτογραφίες του δέντρου που διαλύθηκε από τον κεραυνό, καθώς και βίντεο από τις πρώτες στιγμές μετά το συμβάν, όπου διακρίνονται ασθενοφόρα και διασώστες να παρέχουν βοήθεια στους τραυματίες. Το Πάρκο παρέμεινε προσωρινά κλειστό, κατά τη διάρκεια της επέμβασης των σωστικών συνεργείων και επαναλειτούργησε αργότερα, όταν η καταιγίδα απομακρύνθηκε και κρίθηκε ότι δεν υπήρχε πλέον κίνδυνος για τους επισκέπτες.