Αλλάζει σελίδα η Σουηδία, καθώς ο απερχόμενος πρωθυπουργός, Ουλφ Κρίστερσον, αναγνώρισε επισήμως την ήττα του στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής (13/9) από τη Σοσιαλδημοκράτισσα Μαγκνταλένα Άντερσον, προαναγγέλλοντας την άμεση αποχώρησή του από το αξίωμα.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα «X», ο Κρίστερσον δημοσιοποίησε την επιστολή παραίτησής του, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Εναπόκειται πλέον στον πρόεδρο της Βουλής να προβεί στα βήματα για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης. Προκειμένου να ξεκινήσει αυτό το έργο χωρίς καθυστέρηση, ζητώ διά της παρούσας, να απαλλαγώ από τα καθήκοντά μου».

Η δήλωση αυτή ακολούθησε την επίσημη ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων από την εκλογική αρχή της χώρας. Η κάλπη ανέδειξε οριακό νικητή το αριστερό μπλοκ υπό την ηγεσία της Μαγκνταλένα Άντερσον, το οποίο εξασφάλισε 176 έδρες, αφήνοντας τον δεξιό συνασπισμό του Κρίστερσον στις 173 έδρες.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στην επόμενη ημέρα, η οποία προμηνύεται εξαιρετικά απαιτητική. Το αριστερό μπλοκ, όντας βαθιά κατακερματισμένο στο εσωτερικό του, καλείται να μπει σε έναν κύκλο σκληρών διαπραγματεύσεων προκειμένου να επιτύχει τον σχηματισμό βιώσιμης κυβέρνησης.

Τα περιθώρια για λάθη ή καθυστερήσεις είναι πρακτικά ανύπαρκτα. Η συμμαχία της δεξιάς με την ακροδεξιά καραδοκεί στο παρασκήνιο, έχοντας χάσει την εκλογική μάχη για μόλις 50.000 ψήφους, γεγονός που καθιστά τις πολιτικές ισορροπίες της χώρας ιδιαίτερα εύθραυστες.