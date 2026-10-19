Έναν και πλέον μήνα μετά τις εκλογές στη Σουηδία που ανέδειξαν νικητή με πολύ μικρή διαφορά την αριστερά, οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται. Η επικεφαλής του κεντρώου κόμματος ορίστηκε σήμερα από τον πρόεδρο της Βουλής για να προσπαθήσει να σχηματίσει κυβέρνηση στο κέντρο της πολιτικής σκακιέρας.

Καθ΄όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ο Αντρέας Νόρλεν είχε συζητήσεις με τους επικεφαλής των οκτώ πολιτικών σχηματισμών της χώρας στην προσπάθεια υπέρβασης του αδιεξόδου.

«Αυτό με οδήγησε να ζητήσω από την Ελίζαμπεθ Ταντ Ρίνγκβιστ να αξιολογήσει τους απαραίτητους όρους για τον σχηματισμό μιας κυβέρνησης που μπορεί να γίνει αποδεκτή από το Κοινοβούλιο», είπε σε συνέντευξη Τύπου. «Πρόκειται κυρίως για εξέταση των όρων ώστε να εξευρεθεί ένας συνασπισμός που μπορεί να κυβερνήσει, στο κέντρο».

Αναμένεται να επιστρέψει σε αυτόν με τα συμπεράσματά της το αργότερο στις 26 Οκτωβρίου.

Μετά τις βουλευτικές εκλογές της 13ης Σεπτεμβρίου, η Σουηδία βυθίστηκε στην πολιτική αβεβαιότητα.

Πρωθυπουργός για ένα σύντομο χρονικό διάστημα το 2021-2022, η επικεφαλής των σοσιαλδημοκρατών Μαγκνταλένα Άντερσον, στην οποία ανατέθηκε δύο φορές να σχηματίσει κυβέρνηση, απέτυχε και τις δύο.

Στο πλαίσιο του συνασπισμού της, που εξασφάλισε 176 έδρες στο κοινοβούλιο έναντι 173 εκείνου της δεξιάς, δύο σχηματισμοί έχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους. Το κόμμα της Αριστεράς, που απαιτεί υπουργικούς θώκους προκειμένου να υποστηρίξει ενδεχομένως μια κυβέρνηση, και οι κεντρώοι, που αρνούνται να συγκατοικήσουν με αυτόν τον σχηματισμό.

«Υπάρχει μεγάλη ανυπομονησία», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Χένρικ Έκενγκρεν Όσκανσον, καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Γκέτεμποργκ, λέγοντας ότι οι εκλογείς επιθυμούν τώρα «να προχωρήσει η διαδικασία».

Στην προσπάθεια να ξεκλειδώσει την κατάσταση και να αυξήσει την πίεση, ο πρόεδρος της Βουλής μπορεί να υποβάλει έναν υποψήφιο σε ψηφοφορία από τους βουλευτές προκειμένου να προσδιοριστεί αν μπορεί να γίνει πρωθυπουργός.

Έχει τέσσερις προσπάθειες για να το κάνει. Αν αποτύχει και η τελευταία, θα πρέπει να προκηρυχθούν νέες εκλογές.

Η δυνατότητα αυτή χρησιμοποιήθηκε μια πρώτη φορά την Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου με την Άντερσον η υποψηφιότητα της οποίας απορρίφθηκε από το σώμα, όπως προβλεπόταν.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο την Πέμπτη, η επικεφαλής των κεντρώων Ελίζαμπεθ Ταντ Ρίνγκβιστ είχε πει ότι είναι ανοικτή στην ιδέα μιας κυβέρνησης που θα περιλαμβάνει ορισμένα κόμματα του δεξιού μπλοκ.

Η Σουηδία έχει γνωρίσει και άλλοτε αυτού του τύπου το πολιτικό αδιέξοδο.

Μετά τις βουλευτικές εκλογές του 2022, χρειάστηκαν 37 ημέρες για τον σχηματισμό κυβέρνησης και 134 ημέρες το 2018.