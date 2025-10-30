Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Δεν πίστευε στα μάτια του ένας ερασιτέχνης ψαράς στη Σουηδία, όταν το φτυάρι του, αντί για σκουλήκια, έβγαλε στην επιφάνεια έναν … θησαυρό, βγαλμένο από τις σελίδες της ιστορίας.

Ο ερασιτέχνης ψαράς, ενώ έσκαβε αμέριμνα στην άμμο μιας παραλίας της κομητείας Στοκχόλμης, κοντά στο εξοχικό του, για να βρει σκουλήκια για δόλωμα, έπεσε πάνω σε ένα καζάνι γεμάτο με δαχτυλίδια, μενταγιόν και χιλιάδες νομίσματα του Μεσαίωνα – όλα σε εκπληκτική κατάσταση, σαν να τα είχε φυλάξει ο χρόνος με ευλάβεια.

Οι Αρχές επιβεβαίωσαν την απίθανη ανακάλυψη, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτουν το ακριβές σημείο, ούτε την ταυτότητα του τυχερού ψαρά, ίσως για να προστατεύσουν το μέρος από επιδρομές επίδοξων «Ιντιάνα Τζόουνς». Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο άνδρας ενημέρωσε αμέσως το Διοικητικό Συμβούλιο της Κομητείας, το οποίο έσπευσε να αποστείλει ομάδα Αρχαιολόγων.

Οι ειδικοί εξετάζουν τώρα προσεκτικά τα νομίσματα, τα δαχτυλίδια και τα περίτεχνα μενταγιόν που συνθέτουν αυτόν τον σπάνιο μεσαιωνικό θησαυρό.

Τα ασημένια νομίσματα χρονολογούνται κυρίως στον 12ο αιώνα. Μερικά από τα νομίσματα φέρουν ανάγλυφη την επιγραφή «KANUTUS», το όνομα Knut στα λατινικά. Προέρχονται από την εποχή του Knut Eriksson βασιλιά της Σουηδίας, στα τέλη του 12ου αιώνα.

Αρκετά από τα νομίσματα είναι ασυνήθιστα. Κατά τον Μεσαίωνα, στην Ευρώπη κόβονταν τα λεγόμενα νομίσματα επισκόπων, που σήμαιναν νομίσματα που φτιάχνονταν για έναν επίσκοπο. Ο θησαυρός περιέχει αρκετά τέτοια νομίσματα όπου ένας επίσκοπος απεικονίζεται να κρατάει ένα κυλινδρικό πήλινο σκελετό στο δεξί του χέρι.

Η αρχαιοδίφης Σοφία Άντερσον περιέγραψε τα ευρήματα ως «έναν από τους μεγαλύτερους ασημένιους θησαυρούς του πρώιμου Μεσαίωνα που έχουν βρεθεί ποτέ στη Σουηδία».

Όπως είπε, ο αριθμός των νομισμάτων δεν έχει ακόμα υπολογιστεί με ακρίβεια — «αλλά εκτιμούμε πως θα μπορούσαν να φτάνουν τις 20.000», σημείωσε, δίνοντας στο εύρημα μια διάσταση σχεδόν μυθική.

Πηγή: Lansstyrelsen.se