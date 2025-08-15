Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε συμβάν με πυροβολισμούς που συνέβη σήμερα κοντά σε τέμενος στην πόλη Ορέμπρο, που βρίσκεται δυτικά της σουηδικής πρωτεύουσας Στοκχόλμης, ανακοίνωσε η αστυνομία.

In der schwedischen Stadt #Örebro wurden während des Freitagsgebets in einer #Moschee Schüsse gemeldet. Es gibt wohl mehrere Verletzte. pic.twitter.com/dlN7qbABrO — Das Nordlicht 🇩🇪🐱🌊 (@sma_nordlicht) August 15, 2025

«Λήφθηκε κλήση για ύποπτο σοβαρό βίαιο επεισόδιο σε σχέση με ένα τζαμί στο Όρεμπρο. Αρκετές υπηρεσίες διάσωσης και η αστυνομία βρίσκονται στο σημείο», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν τουλάχιστον δύο τραυματίες, καθώς το τζαμί ήταν γεμάτο λόγω της προσευχής της Παρασκευής.