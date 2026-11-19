Έξι μαθητές της τελευταίας τάξης του Λυκείου σε ένα κορυφαίο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Σουηδίας κατηγορήθηκαν σήμερα για μια σειρά επιθέσεων, εκ των οποίων δύο σεξουαλικού χαρακτήρα, οι οποίες διαπράχθηκαν στους κόλπους του σχολείου.

Οι κατηγορούμενοι έφηβοι, τέσσερις εκ των οποίων είναι 18 ετών, απορρίπτουν στο σύνολό τους τις πράξεις που τους προσάπτονται.

Το κατηγορητήριο και οι πρακτικές εξευτελισμού

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, δύο από τους μαθητές βαρύνονται με τα σοβαρότερα εγκλήματα, αυτά της σεξουαλικής επίθεσης και της διακεκριμένης σωματικής βίας. Οι υπόλοιποι θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις στη δικαιοσύνη για βιαιοπραγίες και παράνομο εξαναγκασμό.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν έξι μικρότεροι μαθητές, η ακριβής ηλικία των οποίων δεν έχει γίνει γνωστή, κατέθεσαν μήνυση για γεγονότα που διαδραματίστηκαν το διάστημα Μαΐου-αρχών Οκτωβρίου του 2026.

Στα έγγραφα της δικογραφίας περιγράφονται σκληρές μέθοδοι εκφοβισμού. Δύο από τους κατηγορούμενους μαθητές φέρονται να ανάγκασαν τους ενάγοντες να στραφούν ο ένας προς το μέρος του άλλου, και να τρέξουν ο ένας προς την κατεύθυνση του άλλου, προειδοποιώντας πως όποιος υποχωρούσε πρώτος θα ερχόταν αντιμέτωπος με αντίποινα.

Επιπλέον, φέρονται να έβαζαν κομμάτια βρεγμένου χαρτιού στο στόμα των καταγγελλόντων, τα οποία, όπως ισχυρίστηκαν, είχαν μουλιάσει σε νερό τουαλέτας.

«Κουλτούρα βίας και ταπείνωσης» στο σχολείο της ελίτ

Το Κολέγιο Ανώτατης Εκπαίδευσης Sigtuna (SSHL), ένα ιδιωτικό Οικοτροφείο με μακρά παράδοση, εκπαιδεύει εδώ και καιρό τα παιδιά της σουηδικής ελίτ. Στα θρανία του κάθισε ο τωρινός βασιλιάς της Σουηδίας Κάρολος ΙΣΤ΄ Γουσταύος, όπως και ο πρώην Πρωθυπουργός Ούλοφ Πάλμε, ο οποίος δολοφονήθηκε το 1986.

Η Εισαγγελέας Λίζα ντος Σάντος περιέγραψε με μελανά χρώματα την κατάσταση που επικρατούσε εντός του ιδρύματος:

«Θεωρώ πως η έρευνα κατέδειξε την ύπαρξη μιας κουλτούρας βίας και ταπείνωσης στους κόλπους του Οικοτροφείου. Οι διώξεις αφορούν πολυάριθμες παραβάσεις, στο πλαίσιο των οποίων μεγαλύτεροι σε ηλικία μαθητές άσκησαν, με διάφορους τρόπους, την εξουσία τους, εξαναγκασμό και βία σε βάρος μικρότερων μαθητών».

Σε δηλώσεις της στο τηλεοπτικό δίκτυο SVT, η Εισαγγελέας στάθηκε και στη δομή της μαθητικής ιεραρχίας, προσθέτοντας:

«Ορισμένοι κάνουν λόγο για ένα άτυπο σύστημα». Όπως εξήγησε, ωστόσο, πέρα από τις άτυπες πρακτικές, υπάρχουν επίσης και επίσημοι τίτλοι που απονέμονται στους μεγαλύτερους μαθητές όταν εισέρχονται στην Γ’ Τάξη του Λυκείου.