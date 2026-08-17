Οι σκανδιναβικές χώρες, που για χρόνια αποτελούσαν έναν από τους βασικούς προορισμούς μεταναστών και αιτούντων άσυλο στην Ευρώπη, υιοθετούν πλέον αυστηρότερη στάση στο μεταναστευτικό. Μετά και τις πρόσφατες εξελίξεις στη Θέουτα, αλλά και την απόφαση της Ισπανίας να νομιμοποιήσει χιλιάδες παράτυπους μετανάστες, οι χώρες του ευρωπαϊκού Βορρά επιχειρούν να περιορίσουν τις μεταναστευτικές ροές και να αλλάξουν το πλαίσιο υποδοχής και παραμονής.

Σημαντική πτώση των αιτήσεων στη Σουηδία

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Σουηδία, η οποία για δεκαετίες βρισκόταν ψηλά στις προτιμήσεις όσων αναζητούσαν έναν νέο τόπο εγκατάστασης στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τον υπουργό Μετανάστευσης Γιόχαν Φόρσελ, η χώρα αναμένεται να καταγράψει το 2026 μόλις 4.200 αιτήσεις ασύλου, αριθμός που βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 40 ετών.

Όπως δήλωσε στη Daily Mail, από τότε που η σημερινή κυβέρνηση ανέλαβε την εξουσία, το 2022, οι απελάσεις έχουν αυξηθεί κατά 60%, ενώ οι αιτήσεις ασύλου έχουν μειωθεί κατά 75%.

Η εικόνα απέχει σημαντικά από εκείνη της προσφυγικής κρίσης του 2015, όταν περισσότεροι από 163.000 άνθρωποι είχαν ζητήσει άσυλο στη Σουηδία, κυρίως εξαιτίας του πολέμου στη Συρία.

«Δεν υπάρχει τίποτα ακραίο»

Ο Φόρσελ απορρίπτει την άποψη ότι η νέα πολιτική είναι ακραία. Όπως υποστηρίζει, η κυβέρνηση κλήθηκε να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα ένταξης που είχαν συσσωρευτεί επί χρόνια, μεταξύ των οποίων η γκετοποίηση, η ανεργία και η έξαρση της εγκληματικότητας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος δεν είναι να αποκλειστούν όσοι επιθυμούν πραγματικά να εργαστούν και να ενταχθούν στη σουηδική κοινωνία, αλλά να δημιουργηθεί ένα σύστημα με σαφείς κανόνες και υποχρεώσεις.

Ο υπουργός υποστηρίζει ότι στο παρελθόν υπήρχε μια ιδιαίτερα χαλαρή μεταναστευτική πολιτική, η οποία συνέβαλε στη δημιουργία οικογενειών και κοινοτήτων όπου, σε αρκετές περιπτώσεις, οι γονείς δεν μιλούσαν σουηδικά και δεν εργάζονταν.

Περιορισμός επιδομάτων και αυστηρότερες διαδικασίες

Στο πλαίσιο της νέας πολιτικής, έχουν περιοριστεί οι παροχές προς τους μετανάστες, ενώ αυξήθηκαν οι απελάσεις ατόμων που έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα.

Παράλληλα, οι αιτούντες άσυλο μεταφέρονται πλέον σε ειδικά κέντρα υποδοχής αντί να διαμένουν σε ιδιωτικές κατοικίες όσο εξετάζονται οι υποθέσεις τους. Με τον τρόπο αυτό, οι αρχές επιδιώκουν να έχουν σαφέστερη εικόνα για το πού βρίσκονται όσοι αναμένουν απόφαση.

Από τη μόνιμη στην προσωρινή άδεια

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά το καθεστώς παραμονής. Ενώ στο παρελθόν στους νεοαφιχθέντες μπορούσε να χορηγηθεί μόνιμη άδεια διαμονής, πλέον το βασικό μοντέλο είναι η προσωρινή άδεια.

Η λογική, σύμφωνα με τον Σουηδό υπουργό, είναι ότι όποιος επιθυμεί να παραμείνει στη χώρα θα πρέπει να ενταχθεί ουσιαστικά στην κοινωνία. Αυτό σημαίνει εκμάθηση της σουηδικής γλώσσας, γνώση της κοινωνίας και της λειτουργίας της, αλλά και συμμετοχή στην αγορά εργασίας.

Εάν, αντίθετα, μια αίτηση ασύλου απορριφθεί οριστικά, ο αιτών θα πρέπει να επιστρέψει στη χώρα καταγωγής του, εφόσον δεν συντρέχουν πλέον λόγοι προστασίας.

Ταχύτερες αποφάσεις και επιστροφές

Η σουηδική κυβέρνηση έχει επίσης επιχειρήσει να περιορίσει τον χρόνο αναμονής για την εξέταση των αιτήσεων. Οι προσφυγές συνεχίζουν να προβλέπονται, όμως στόχος είναι να ολοκληρώνονται ταχύτερα.

Όσοι δεν δικαιούνται άσυλο και η απόφασή τους παραμένει σε ισχύ μεταφέρονται σε κέντρο υποδοχής, όπου προετοιμάζονται για την επιστροφή τους.

Παράλληλα, η Σουηδία κατάργησε τη δυνατότητα που επέτρεπε σε άτομα τα οποία παρέμεναν παράνομα στη χώρα για τέσσερα χρόνια να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση ασύλου.

Αυστηρότεροι όροι για την παραμονή

Οι αιτήσεις εξετάζονται πλέον ανά τριετία και η άδεια παραμονής μπορεί να ανακληθεί όταν δεν πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Ακόμη αυστηρότερη είναι η αντιμετώπιση όσων διαθέτουν προσωρινή άδεια και διαπράττουν σοβαρό αδίκημα. Σε περίπτωση καταδίκης που επισύρει ποινή μεγαλύτερη από πρόστιμο, μπορεί να ακολουθήσει απέλαση.

«Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις»

Ο Φόρσελ αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχουν εύκολες ή «μαγικές» λύσεις για το μεταναστευτικό. Εκτιμά, ωστόσο, ότι η εφαρμογή της νομοθεσίας και η αυστηροποίηση των κανόνων μπορούν να περιορίσουν σημαντικά τους αριθμούς.

Παράλληλα, η κυβέρνηση θέτει στο επίκεντρο την κοινωνική συνοχή. Όπως υποστηρίζει ο υπουργός, η ένταξη προϋποθέτει γνώση της σουηδικής γλώσσας, εργασία και οικονομική αυτονομία.

Η σουηδική κυβέρνηση θεωρεί ότι η μέχρι σήμερα πορεία αποτελεί ένδειξη πως μια χώρα μπορεί να αλλάξει τη μεταναστευτική της πολιτική και, μέσω στοχευμένων νομοθετικών παρεμβάσεων, να αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο των μεταναστευτικών ροών.