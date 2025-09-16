Η Σουηδία, που μέχρι πριν από δύο δεκαετίες θεωρούνταν υπόδειγμα κοινωνικής ειρήνης και χαμηλής εγκληματικότητας, σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια βίαιη μετάλλαξη.

Συγκεκριμένα, η χώρα εμφανίζει αλματώδη ανάπτυξη σε ό,τι αφορά την δραστηριότητα συμμοριών που δραστηριοποιούνται στο οργανωμένο έγκλημα.

Διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, εκβιασμοί, απάτες κοινωνικών επιδομάτων και εμπορία ανθρώπων έχουν γίνει καθημερινό φαινόμενο.

Πυροβολισμοί και εκρήξεις σημειώνονται με ανησυχητική συχνότητα σε πόλεις όπως η Στοκχόλμη, η Ουψάλα και το Γκέτεμποργκ.

Video of Swedish police arresting a 17-year-old assassin moments after he shot and killed a 34-year-old gang rival at the central train station in Lund (near Malmö) 3 weeks ago. Sweden has been plagued by deadly gang violence for more than 15 years 🇸🇪 pic.twitter.com/MLZUNwMcga — Visegrád 24 (@visegrad24) February 23, 2025

Στο πλαίσιο αυτό, εμφανίζεται ένα νέο ανησυχητικό στοιχείο: η ενεργή συμμετοχή εφήβων κοριτσιών στους πολέμους του οργανωμένου εγκλήματος.

Εισαγγελείς και Αστυνομικοί καταγράφουν αυξανόμενες περιπτώσεις κοριτσιών ηλικίας μόλις 15 ετών που στρατολογούνται ως εκτελέστριες.

Οι ίδιες προσφέρονται μέσω κρυπτογραφημένων εφαρμογών για να εκτελέσουν εν ψυχρώ τους στόχους που επιλέγουν οι συμμορίες.

Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, επιλέγουν πιο σκληρές αποστολές από τους άνδρες συνομήλικούς τους, για να αποδείξουν την αποφασιστικότητα και την «αξιοπιστία» τους.

Κορίτσι 15 ετών στρατολογήθηκε για να πυροβολήσει κάποιον στο κεφάλι

Τέτοια ήταν μια περίπτωση με την οποία ήλθε αντιμέτωπη η Εισαγγελέας της Στοκχόλμης Ίντα Άρνελ που περιγράφει τι ακριβώς συνέβη: «Είχα μια υπόθεση που αφορούσε ένα κορίτσι 15 ετών, το οποίο στρατολογήθηκε για να πυροβολήσει κάποιον στο κεφάλι». «Μπορούσε να επιλέξει το είδος της αποστολής: να σημαδέψει την πόρτα του ή το κεφάλι του. Εκείνη επέλεξε το κεφάλι», σημείωσε. Η νεαρή ανήλικη τελικά συνελήφθη μαζί με έναν 17χρονο συνεργό της, ο οποίος τράβηξε τη σκανδάλη, αφήνοντας το θύμα να χαροπαλεύει έπειτα από σφαίρες στον λαιμό, το στομάχι και τα πόδια.

«Στις συνομιλίες αυτών των εφαρμογών, τα παιδιά —ανεξαρτήτως φύλου— δείχνουν να διψούν για αίμα», αναφέρει χαρακτηριστικά Σουηδή Εισαγγελέας. Η Κυβέρνηση, ανήσυχη για την κλιμάκωση, έχει φτάσει στο σημείο να εξετάζει νομοθεσία που θα επιτρέπει την παρακολούθηση επικοινωνιών, ακόμη και σε ανηλίκους κάτω των 15.

Σύμφωνα με στοιχεία, που έφερε στο φως το Πρακτορείο AFP και τα οποία αναδημοσιεύτηκαν σε διεθνή μέσα, όπως η γερμανική Die Welt και το αμερικάνικο CBS, μόνο το 2024 περίπου 280 κορίτσια ηλικίας 15–17 ετών κατηγορήθηκαν για δολοφονίες, απόπειρες ανθρωποκτονίας ή άλλα βίαια εγκλήματα. Η ακριβής σύνδεσή τους με οργανωμένα δίκτυα δεν έχει αποσαφηνιστεί, ωστόσο η τάση είναι ξεκάθαρη: το οργανωμένο έγκλημα αξιοποιεί πλέον και τον γυναικείο παράγοντα.

Εκτελεστές ακόμη και παιδιά κάτω των 15 – «Διψούν για αίμα»

Η στρατολόγηση ανηλίκων κάτω των 15 ετών, ηλικία κάτω από το όριο ποινικής ευθύνης στη Σουηδία, αποτελεί μια από τις πιο ανησυχητικές πρακτικές των συμμοριών. Μέσα από κρυπτογραφημένες εφαρμογές, παιδιά στρατολογούνται ως εκτελεστικά όργανα για επιθέσεις με όπλα ή εκρηκτικά.

Είναι τέτοιο μάλιστα το πρόβλημα, που στο παρελθόν η Δανία είχε αναγκαστεί να επαναφέρει τους συνοριακούς ελέγχους με την Σουηδία, λόγω της τάσης των συμμοριών της Δανίας να «προσλαμβάνουν» ανήλικους δολοφόνους από την Σουηδία.

«Γενικά, τα παιδιά στις συνομιλίες αυτές διψούν για αίμα, ανεξαρτήτως φύλου», τόνισε η Άρνελ. Οι εγκληματικές οργανώσεις φέρονται να έχουν διεισδύσει στον τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, το Εκπαιδευτικό και Νομικό σύστημα, ακόμη και στη φροντίδα ανηλίκων παραβατών. Οι ηγέτες τους συχνά διευθύνουν τις επιχειρήσεις από το εξωτερικό, με ενδιάμεσους να εκτελούν τις εντολές τους.

In a raid against local narco gangs in Klippan, Swedish police found more than 20 hand grenades and several automatic firearms. Sweden has the 2nd-most bomb explosions out all countries not at war. Only Mexico has more. pic.twitter.com/kiugNATtkN — Cartel Watch (@CartelWatchNet) April 21, 2025

«Συχνά τα κορίτσια θεωρούνται θύματα … αλλά η συμμετοχή τους στο οργανωμένο έγκλημα είναι πολύ πιο εκτεταμένη απ’ όσο πιστεύαμε», δήλωσε τον Απρίλιο ο Σουηδός Υπουργός Δικαιοσύνης Γκούναρ Στρόμερ, παραδεχόμενος την έλλειψη ερευνών. «Οι στερεοτυπικές αντιλήψεις για τον ρόλο των γυναικών δημιουργούν τον κίνδυνο να μη θεωρούνται ούτε εγκληματίες, ούτε άτομα που χρειάζονται βοήθεια».

Η Σουηδική Αστυνομία σημείωσε ότι υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία και μελέτες για τον ρόλο των γυναικών στο οργανωμένο έγκλημα. Το Εθνικό Συμβούλιο για την Πρόληψη του Εγκλήματος διεξάγει αυτήν την περίοδο εκτενή έρευνα για τα εγκλήματα που διαπράττουν κορίτσια και γυναίκες και τα συμπεράσματα αναμένονται τον Οκτώβριο.

Sweden was once one of the most peaceful countries in the world and very safe to visit. Following mass immigration over the past 15 years, Sweden has descended into chaos & violence. Migrant gangs running riot. 317 bomb blast in 2024 and 27 bomb blasts this year alone. #Sweden https://t.co/YfcxAIRCvc pic.twitter.com/PhKY2GcFUz — TheIrishWatchdog (@WatchdogTh96012) January 31, 2025

Διπλωματική κόντρα Σουηδίας – Ουγγαρίας

Η συγκεκριμένη έρευνα όμως αποτέλεσε και αφορμή για διπλωματική κόντρα μεταξύ Σουηδίας και Ουγγαρίας, με τους πρωθυπουργούς των δύο χωρών να ανταλλάσσουν βέλη.

Όλα ξεκίνησαν όταν στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης έγιναν viral οι ισχυρισμοί του Βίκτορ Όρμπαν ότι η Σουηδία «καταρρέει» λόγω της αύξησης της βίας των συμμοριών, και μάλιστα τόνισε ότι είναι αυτά τα κράτη που κατηγορούν την Ουγγαρία για «επιθέσεις» στο κράτος δικαίου.

Από πλευράς του ο Σουηδός Πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον, απέρριψε τους ισχυρισμούς αυτούς, χαρακτηρίζοντάς τους “σκανδαλώδη ψέματα”. Ο Κρίστερσον είπε συγκεκριμένα: “Αυτά είναι σκανδαλώδη ψέματα. Δεν εκπλήσσει το γεγονός ότι προέρχονται από τον άνθρωπο που διαλύει το κράτος δικαίου στη χώρα του”. Ο Κρίστερσον πρόσθεσε πως ο Ορμπάν είναι “απελπισμένος ενόψει των επικείμενων ουγγρικών εκλογών”.

These are outrageous lies. Not surprising coming from the man who is dismantling the rule of law in his own country. Orbán is desperate ahead of the upcoming Hungarian election. https://t.co/55uPGwPvMi — Ulf Kristersson (@SwedishPM) September 15, 2025

Με τον Όρμπαν να ανταπαντά: Η εγκατάλειψη των παραδοσιακών αξιών, η παραμέληση της κοινής λογικής και η αδύναμη διακυβέρνηση οδήγησαν στη βαρβαρότητα που ρίζωσε στην πατρίδα ενός από τα μεγαλύτερα έθνη της Ευρώπης. Εγκληματικές συμμορίες χρησιμοποιούν ανήλικα κορίτσια ως όργανα δολοφονίας. Η αποστολή του κράτους δικαίου είναι να διασφαλίζει την ασφάλεια του λαού μας. Όπου τα ανήλικα κορίτσια χρησιμοποιούνται συστηματικά για δολοφονίες, το κράτος δικαίου είναι νεκρό. Η Σουηδία είναι φίλη μας και ο σουηδικός λαός είναι ένα μεγάλο και ευγενές έθνος. Ανησυχούμε για εσάς! Ο Θεός να ευλογεί τη Σουηδία!

The abandonment of traditional values, the neglect of common sense, and weak governance have led to barbarism taking root in the home of one of Europe’s greatest nations. Criminal gangs are using underage girls as instruments of killing. The mission of the rule of law is to… https://t.co/X2X1Buh60Y — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) September 15, 2025

Το Γαλλικό Πρακτορείο πάντως διευκρίνησε πως το άρθρο που επικαλείται ο Ούγγρος Πρωθυπουργός είναι ένα τηλεγράφημα που αναδημοσιεύθηκε από τη γερμανική εφημερίδα Die Welt και περιγράφει τον ακόμη «συγκεχυμένο ρόλο των κοριτσιών στο οργανωμένο έγκλημα στη Σουηδία». Οι «280 ανήλικες», σύμφωνα με τον Ορμπάν, είναι στην πραγματικότητα, σύμφωνα πάντα με το AFP, 280 κορίτσια ηλικίας από 15 ως 17 ετών, τα οποία διώκονται για τρεις κατηγορίες αδικημάτων συνολικά: φόνους, ανθρωποκτονίες εξ αμελείας και επιθέσεις το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εισαγγελίας. Τη χρονιά εκείνη σημειώθηκαν 4 φόνοι και ανθρωποκτονίες εξ αμελείας και 277 επιθέσεις. Τα δεδομένα αυτά δεν συνδέονται απαραιτήτως με το οργανωμένο έγκλημα σημείωσε το AFP.