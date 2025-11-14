Λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση λεωφορείου στο Έστερμαλμ, στο κέντρο της Στοκχόλμης.

Τουλάχιστον 5 είναι τα θύματα αυτής της τραγωδίας και σύμφωνα με πληροφορίες της σουηδικής εφημερίδας Aftonbladet οι τραυματίες είναι επίσης πολλοί.

«Πρόκειται για ένα σοβαρό περιστατικό», λέει η Σόφι Γκούναρσον, εκπρόσωπος Τύπου της SL.

Δεν είναι ακόμα γνωστές οι συνθήκες μέσα στις οποίες συνέβη το τροχαίο δυστύχημα.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Οι αστυνομικές δυνάμεις είναι ισχυρές στο σημείο, όπως και τα ασθενοφόρα. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το σκηνικό είναι χαοτικό, καθώς την στιγμή που συνέβη το τροχαίο ήταν ώρα αιχμής και είχε πολλή κίνηση και κόσμο στο σημείο.

Ο οδηγός του λεωφορείου έχει συλληφθεί και το περιστατικό ερευνάται ως ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Ωστόσο η αστυνομία αναφέρει ότι προς το παρόν δεν έχουν απαγγελθεί ποινικές κατηγορίες.