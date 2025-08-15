Τουλάχιστον ένας νεκρός έχει αναφερθεί μετά από επίθεση με πυροβολισμούς που συνέβη σήμερα κοντά σε τέμενος στην πόλη Ορέμπρο, που βρίσκεται δυτικά της σουηδικής πρωτεύουσας Στοκχόλμης. Νωρίτερα υπήρχαν αναφορές για δύο τραυματίες, ωστόσο δεν έχει γίνει ξεκάθαρο εάν πρόκειται για τα ίδια άτομα.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι τουλάχιστον ένα άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από πυροβολισμό, καθώς έφευγε από την παρασκευή προσευχή στο τζαμί.

In der Stadt Örebro in Schweden wurden bei einer Schießerei zwei Menschen verletzt. Hintergründe der Tat sind noch unklar. https://t.co/2vpbrKfxPF — stern (@sternde) August 15, 2025

«Λήφθηκε κλήση για ύποπτο σοβαρό βίαιο επεισόδιο σε σχέση με ένα τζαμί στο Όρεμπρο. Αρκετές υπηρεσίες διάσωσης και η αστυνομία βρίσκονται στο σημείο», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.