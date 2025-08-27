Στιγμές αγωνίας και τρόμου έζησαν οι 181 επιβάτες ενός Boeing 737 της εταιρείας Norwegian, όταν το αεροπλάνο έκανε αναγκαστική προσγείωση (emergency landing), καθώς ο τροχός του εξερράγη, κατά την διάρκεια της απογείωσής του, από το αεροδρόμιο της Σουηδίας.

Το αεροσκάφος εκτελούσε το δρομολόγιο Σουηδία – Παρίσι.

Οι επιβάτες του αεροσκάφους – στην πτήση D82046 – άκουσαν έναν εκκωφαντικό κρότο, όταν τα ελαστικά εξερράγησαν, με αποτέλεσμα να σπεύσουν στο σημείο, διασώστες και αστυνομία.

Λόγω της σοβαρής τεχνικής βλάβης, το αεροσκάφος αναγκάστηκε να επιστρέψει στο αεροδρόμιο Arlanda, για έλεγχο.

Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης, διαπιστώθηκε ότι ένα ελαστικό είχε εκραγεί.

Επίσης, στο διάδρομο προσγείωσης εντοπίστηκαν συντρίμμια.