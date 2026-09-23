Η ραγδαία θερμική έξαρση που προκαλεί το φαινόμενο «σούπερ Ελ Νίνιο», θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή περισσότερων από 450.000 ανθρώπων κατά το επόμενο εξάμηνο. Ερευνητές της κλιματικής αλλαγής προειδοποιούν ότι οι συνέπειες θα γίνουν αισθητές σε παγκόσμια κλίμακα —από τη Νιγηρία και την Ινδία έως την Ινδονησία και τις ΗΠΑ— ενώ παράλληλα η παρατεταμένη ξηρασία, οι καταστροφικές πυρκαγιές και οι ισχυρές πλημμύρες αναμένεται να επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τον απολογισμό των θυμάτων.

Ρεκόρ θερμοκρασιών και χρονικός ορίζοντας

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη καλύπτει το διάστημα από τον Σεπτέμβριο έως τον Φεβρουάριο του 2027, βάσει των διαθέσιμων μετεωρολογικών μοντέλων. Ωστόσο, η αυξημένη θνησιμότητα εξαιτίας των ακραίων θερμοκρασιών εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί έως τις αρχές του καλοκαιριού του 2027. Τη Δευτέρα (22.09.2026), το τρέχον κύμα του Ελ Νίνιο κατέρριψε κάθε προηγούμενο θερμικό ρεκόρ, παρότι απέχει ακόμη αρκετούς μήνες από την αναμενόμενη κορύφωσή του.

Εξαιτίας της πρωτοφανούς έντασής του, η επιστημονική κοινότητα δεν διστάζει να το χαρακτηρίζει ως φαινόμενο κατηγορίας «Γκοτζίλα».

Η ανθρώπινη διάσταση των αριθμών

Ο καθηγητής Μάικλ Γκρίνστοουν, συνιδρυτής του Εργαστηρίου Κλιματικών Επιπτώσεων στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο και συνεπιμελητής της έρευνας, υπογράμμισε τη σοβαρότητα της κατάστασης: «Πίσω από τον ψυχρό αριθμό των 451.000 πιθανών θυμάτων βρίσκονται οικογένειες, γονείς, παιδιά και ηλικιωμένοι. Πρόκειται για καθημερινούς ανθρώπους που εργάζονται και βιοπορίζονται, οι οποίοι βρίσκονται εκτεθειμένοι σε έναν θανάσιμο κίνδυνο».

Οι περιοχές με τις μεγαλύτερες απώλειες

Στην πρώτη γραμμή του κινδύνου για τους επόμενους έξι μήνες βρίσκονται η Νιγηρία, η Ινδονησία, το Σουδάν, η Ινδία και η Βραζιλία. Παράλληλα, οι ΗΠΑ συγκαταλέγονται στις 20 πιο επιβαρυμένες χώρες, με την εκτίμηση για τους επιπλέον θανάτους λόγω ζέστης να φτάνει τους 3.500. Συνολικά, η ζώνη του Σαχέλ στην Αφρική και η Νοτιοανατολική Ασία αναμένεται να δοκιμαστούν σκληρά.

Η λίστα με τις 10 χώρες που θα πληγούν περισσότερο:

Απειλή για την παγκόσμια σίτιση και ιστορικές μνήμες

Πέραν των άμεσων επιπτώσεων στην υγεία, το φαινόμενο απειλεί σοβαρά και την παγκόσμια επάρκεια τροφίμων. Ήδη από τον Αύγουστο, το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων προειδοποιούσε ότι η κρίση μπορεί να οδηγήσει έως και 50 εκατομμύρια ανθρώπους σε ακραία επισιτιστική ανασφάλεια, συμπαρασύροντας προς τα πάνω τις τιμές των βασικών αγαθών.

Η κατάσταση ξυπνά μνήμες από το ισχυρό Ελ Νίνιο της περιόδου 1877-1878, το οποίο είχε προκαλέσει περισσότερους από 50 εκατομμύρια θανάτους λόγω λιμού και ξηρασίας, πλήττοντας καίρια την Ινδία, την Κίνα και τη Βραζιλία.

Για την εξαγωγή των συμπερασμάτων, οι ερευνητές αξιοποίησαν μεθοδολογίες που καταγράφουν τη μηνιαία συσχέτιση θερμοκρασίας και υπερβάλλουσας θνησιμότητας σε 24.378 περιοχές παγκοσμίως. Τα στοιχεία αυτά διασταυρώθηκαν με τις μελλοντικές προγνώσεις θερμοκρασίας για τους επόμενους μήνες, έχοντας ως βάση σύγκρισης τον μέσο όρο θανάτων λόγω ζέστης κατά την περίοδο 1996–2025.

Πηγή: Guardian