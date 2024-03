Αν και ο Τζο Μπάιντεν «σκούπισε» όλες τις πολιτείες όπου διεξάγονταν ψηφοφορίες για την ανάδειξη του υποψηφίου των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές στην «Σούπερ Τρίτη» (5/3), μια… φτωχή και μόνη περιοχή του αντιστάθηκε: η αμερικανική Σαμόα, αρχιπέλαγος του Ειρηνικού, επέλεξε αντί γι’ αυτόν τον εντελώς άσημο διεκδικητή του χρίσματος… Τζέισον Πάλμερ.

Κατά στατιστικές προβολές και προβλέψεις αμερικανικών ΜΜΕ, ο επιχειρηματίας, με 51 ψήφους, έναντι 40 του προέδρου Μπάιντεν, κέρδισε τους έξι αντιπροσώπους στο συνέδριο του κόμματος που διακυβεύονταν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Επιτέλους, κάτι ιδιαίτερο κι απροσδόκητο αυτή την αδιάφορη Σούπερ Τρίτη», σχολίασε μέσω του Twitter, ο πολιτολόγος του πανεπιστημίου της Βιρτζίνιας, Λάρι Σαμπάτο.

«Υ.Γ.: Δεν έχω ιδέα ποιος είναι αυτός», συμπλήρωσε, αναφερόμενος στον Τζέισον Πάλμερ.

According to results provided by the Democratic Party in American Samoa, Jason Palmer has won the American Samoa Democratic Caucus.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Follow results here: https://t.co/EN1rgvRznL pic.twitter.com/N5DFS3IJNn

— Decision Desk HQ (@DecisionDeskHQ) March 6, 2024