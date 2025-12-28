Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Ένα σοκαριστικό μακελειό με μαχαίρι, συγκλόνισε την πρωτεύουσα του Σουρινάμ, Παραμαρίμπο, νωρίς το πρωί της Κυριακής 28/12, όταν ένας άνδρας σκότωσε εννέα ανθρώπους, μεταξύ των οποίων πέντε παιδιά -τα τέσσερα εκ των οποίων ήταν δικά του-σε ένα από τα πλέον αιματηρά εγκλήματα που έχουν καταγραφεί στη μικρή αυτή χώρα της νότιας Αμερικής.

Οι Αρχές συνέλαβαν τον ύποπτο, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη σύλληψή του, με τις Αρχές να συνεχίζουν την έρευνα για τα ακριβή αίτια του φονικού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, το περιστατικό συνέβη τη νύχτα μεταξύ του Σαββάτου 27 και της Κυριακής 28 Δεκεμβρίου.

Ο άνδρας χρησιμοποίησε ένα αιχμηρό αντικείμενο για να επιτεθεί σε τέσσερις ενήλικες και πέντε παιδιά, οι οποίοι υπέκυψαν στα τραύματά τους επιτόπου. Άλλοι δύο άνθρωποι, ένα έκτο παιδί και ένας ενήλικας, τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, ο ύποπτος φέρεται ότι επιτέθηκε με το μαχαίρι και προς τις δυνάμεις ασφαλείας, αναγκάζοντας τους αξιωματικούς να ανοίξουν πυρ για να τον ακινητοποιήσουν. Το αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί στα πόδια και να τεθεί υπό κράτηση πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο υπό αστυνομική φρούρηση.

Πηγές του Associated Press ανέφεραν ότι ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται τόσο τα παιδιά του δράστη, όσο και γείτονές του.

Το κίνητρο πίσω από την επίθεση παραμένει ακόμη υπό διερεύνηση, με τις Αρχές να έχουν αποφύγει προς το παρόν να δώσουν λεπτομέρειες σχετικά με το τι οδήγησε τον δράστη στην πράξη αυτή.

Τοπικά Μέσα έχουν επικαλεστεί αναφορές γειτόνων που υποστηρίζουν ότι ο άνδρας αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας, ενώ εικάζουν ότι η βία μπορεί να ξεκίνησε από έντονη ενδοοικογενειακή ένταση.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στο Σουρινάμ, μια μικρή χώρα με πληθυσμό μόλις περίπου 600 χιλιάδες κατοίκους, όπου τέτοια βίαια εγκλήματα μαζικής φύσης είναι ασυνήθιστα και σοκάρουν βαθιά την κοινωνία. Οι Αρχές έχουν δηλώσει ότι θα συνεχίσουν την έρευνα και θα παράσχουν περισσότερες λεπτομέρειες καθώς αποσαφηνίζονται οι συνθήκες που οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία.

Με πληροφορίες από: Associated Press