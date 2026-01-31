Σοβαρά προβλήματα ηλεκτροδότησης αντιμετωπίζει η Ουκρανία, καθώς τεχνική βλάβη σε κρίσιμες γραμμές υψηλής τάσης προκάλεσε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε πολλές περιοχές της χώρας, επηρεάζοντας παράλληλα και τη Μολδαβία.

Όπως ανακοίνωσε ο Ουκρανός υπουργός Ενέργειας, Ντένις Σμίχαλ, στις 10:42 το πρωί σημειώθηκε ταυτόχρονη διακοπή δύο βασικών γραμμών μεταφοράς: της γραμμής 400 kV που συνδέει τα ηλεκτρικά δίκτυα Ρουμανίας και Μολδαβίας και της γραμμής 750 kV που διασυνδέει το δυτικό με το κεντρικό τμήμα της Ουκρανίας.

Η βλάβη είχε άμεσες συνέπειες, με τουλάχιστον τρεις ουκρανικές περιφέρειες, καθώς και την πρωτεύουσα Κίεβο, να τίθενται σε καθεστώς έκτακτων διακοπών ρεύματος. Οι αρχές ενεργοποίησαν πρωτόκολλα αντιμετώπισης κρίσης, καθώς η σταθερότητα του δικτύου παραμένει εύθραυστη.

Στο Κίεβο, το μετρό ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία του, καθώς η έλλειψη ηλεκτρικής ενέργειας επηρέασε τα συστήματα τροφοδοσίας. «Λόγω διακοπής της παροχής από εξωτερικά κέντρα τροφοδοσίας, ανεστάλησαν τα δρομολόγια των συρμών και η λειτουργία των κυλιόμενων σκαλών», ανακοίνωσε η εταιρεία διαχείρισης του μετρό μέσω Facebook.

Το περιστατικό σημειώνεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη συγκυρία, καθώς οι ουκρανικές ενεργειακές υποδομές βρίσκονται εδώ και μήνες στο στόχαστρο ρωσικών επιθέσεων, γεγονός που έχει οδηγήσει σε χρόνιους περιορισμούς στην ηλεκτροδότηση και συχνές διακοπές για τους καταναλωτές.