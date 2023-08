Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι δύο ουκρανικά μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας προσπάθησαν στη διάρκεια της νύχτας να πραγματοποιήσουν επίθεση στη ρωσική ναυτική βάση του Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα, σ’ ένα επεισόδιο κατά το οποίο δύο πηγές είπαν στο Reuters πως προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές σε ρωσικό πολεμικό πλοίο.

Εξαιτίας της επίθεσης, το μη στρατιωτικό λιμάνι, το οποίο διαχειρίζεται το 2% των παγκόσμιων πετρελαϊκών προμηθειών και από το οποίο εξάγονται επίσης σιτηρά, υποχρεώθηκε να σταματήσει προσωρινά τις κινήσεις των πλοίων, πριν επαναλάβει στη συνέχεια την ομαλή λειτουργία του, όπως ανακοινώθηκε από την Κοινοπραξία του Αγωγού της Κασπίας, η οποία διαχειρίζεται τον τερματικό σταθμό πετρελαίου που υπάρχει εκεί.

A busy night in the Black Sea as Ukrainian drones hit a Russian fuel depot in Feodosia in Russian-occupied Crimea (video) and unmanned surface vehicles targeted Novorossiysk, a Russian Black Sea naval base. Both targets are hundreds of kilometers from Ukrainian-controlled areas. pic.twitter.com/tBppXbOrEz

— Ukraine Reporter (@StateOfUkraine) August 4, 2023