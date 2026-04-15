Σοβαρές εξελίξεις σημειώνονται στη νεκρή ζώνη στην Πύλα, ως αποτέλεσμα των τουρκικών κινήσεων στην περιοχή, καθώς στο σημείο μεταφέρθηκαν 15 άρματα μάχης, σύμφωνα με το ΚΥΠΕ (Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων), ενώ αναπτύχθηκαν και ισχυρές δυνάμεις των Βρετανικών Βάσεων.

Στο σημείο έφτασαν και δεκάδες «αστυνομικοί» με πολιτική περιβολή, ενώ σε συγκεκριμένο σημείο στη νεκρή ζώνη τοποθετήθηκε τουρκική σημαία, σε μια εμφανή προσπάθεια αλλαγής του στάτους κβο στην περιοχή.

Προηγήθηκε τις προηγούμενες μέρες διαμάχη μεταξύ των κατοχικών δυνάμεων και της ΟΥΝΦΙΚΥΠ (UNFICYP – Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο).

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, οι κινήσεις των κατοχικών δυνάμεων έχουν γίνει από χθες (14/4), ενώ πλέον έχει αναλάβει η ΟΥΝΦΙΚΥΠ την αποκλιμάκωση της κατάστασης. Η ελληνοκυπριακή πλευρά από τη στιγμή που έχει αναλάβει η ΟΥΝΦΙΚΥΠ δεν έχει σκοπό να εμπλακεί με κάποιο τρόπο στο επεισόδιο και αναμένει από την ειρηνευτική δύναμη να πράξει το καθήκον της.

Σε εδάφη που ελέγχονται από τις Βρετανικές Βάσεις και γειτνιάζουν με την περιοχή, έχουν αναπτυχθεί οι ισχυρές δυνάμεις των Βάσεων, οι οποίες όπως διευκρινίζεται είναι στο σημείο για προληπτικούς λόγους.

Σημειώνεται ότι τις τελευταίες ημέρες, ο τουρκικός κατοχικός στρατός είχε εισβάλει στη νεκρή ζώνη, πρώτα με «αστυνομική παρουσία», για να παρεμποδίσει τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες να επισκεφθούν κτηνιατρικές μονάδες.

Είναι, όμως, σαφές πως η όλη επιχείρηση της τουρκικής πλευράς αποσκοπεί στην επιβολή νέων τετελεσμένων. Σήμερα (15/4), οι κατοχικές δυνάμεις έχουν ενισχύσει και αναβαθμίσει την παρουσία τους στην περιοχή, προκαλώντας την αντίδραση της Ειρηνευτικής Δύναμης.

Στο Υπουργείο Εξωτερικών το ζήτημα

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, στην περιοχή της Πράσινης Γραμμής εξακολουθούν να παραμένουν σταθμευμένα οχήματα της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ, καθώς και οχήματα της «αστυνομίας» του ψευδοκράτους. Προκειμένου να ελεγχθεί η κατάσταση και να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση, η παρουσία των μελών της ειρηνευτικής δύναμης (UNFICYP) στην περιοχή έχει ενισχυθεί, κάτι που είχε γνωστοποιηθεί από τα Ηνωμένα Έθνη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με καλά ενημερωμένη πηγή, σε κοντινή τοποθεσία από συγκεκριμένο σημείο όπου υπάρχουν μάντρες που ανήκουν σε Τουρκοκύπριους βρίσκεται όχημα που ανήκει στα Ηνωμένα Έθνη, ενώ το πρωί της Τετάρτης, σε πολύ κοντινή απόσταση, καταγράφηκε η παρουσία σταθμευμένου οχήματος της «αστυνομίας».

Από πλευράς της Κυπριακής Δημοκρατίας, τη διαχείριση του θέματος έχει αναλάβει το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις επί του εδάφους και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες.

Καλεί σε ηρεμία και αυτοσυγκράτηση ο Κασίμ Ντιανιέ

Ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και Επικεφαλής της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο καλεί σε ηρεμία και αυτοσυγκράτηση στην Πύλα, με σεβασμό στην εντολή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

ΟΥΝΦΙΚΥΠ: Αναφέρεται σε ήρεμη κατάσταση

Ο εκπρόσωπος Τύπου της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, Aleem Siddique, ανέφερε στο philenews πως η κατάσταση στο οροπέδιο της Πύλας είναι ήρεμη σήμερα το πρωί. Ειρηνευτικές δυνάμεις της ΟΥΝΦΙΚΥΠ βρίσκονται στην περιοχή και παρακολουθούν την κατάσταση. Οι κυανόκρανοι του ΟΗΕ έχουν εντείνει τις περιπολίες και διατηρούν ορατή παρουσία επί του εδάφους, μετά τη διαπίστωση μη εξουσιοδοτημένης εισόδου Τουρκοκυπρίων δυνάμεων ασφαλείας στη νεκρή ζώνη των Ηνωμένων Εθνών.

Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ επαναλαμβάνει ότι οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη είσοδος, παρουσία ή δραστηριότητα εντός της νεκρής ζώνης συνιστά παραβίαση της εντολής της Αποστολής. Ο σεβασμός της εντολής της Αποστολής είναι ουσιώδης για τη διατήρηση της σταθερότητας σε αυτή την ευαίσθητη περιοχή.

Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ βρίσκεται σε ενεργή επικοινωνία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, με στόχο την αποκατάσταση του προτέρα καθεστώτος (status quo ante) και την αποτροπή ενεργειών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την ηρεμία και τη σταθερότητα στην περιοχή. Η διατήρηση της ηρεμίας και της σταθερότητας σε όλη τη νεκρή ζώνη παραμένει η ύψιστη προτεραιότητα της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Ερωτηθείς για τα άρματα μάχης και την τουρκική σημαία, ο Aleem Siddique σημείωσε πως είναι εκτός της νεκρής ζώνης.