Η SpaceX ανακοίνωσε την αναβολή της χθεσινής προγραμματισμένης εκτόξευσης του Starship, του μεγαλύτερου πυραύλου που έχει κατασκευαστεί ποτέ, επικαλούμενη τεχνική αστοχία, σε εξοπλισμό του εδάφους.

Η ανακοίνωση έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας), ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γνωστοποιηθεί, πότε θα επιχειρηθεί ξανά η εκτόξευση.

Η εταιρεία του Ίλον Μασκ, διευκρίνισε ότι το πρόβλημα εντοπίστηκε στις εγκαταστάσεις της πλατφόρμας εκτόξευσης και πως, για λόγους ασφαλείας, κρίθηκε αναγκαία η ακύρωση της διαδικασίας.

Η εκτόξευση είχε προγραμματιστεί για τις 7:30 μ.μ. (ώρα Ανατολικών ΗΠΑ), με τη ζωντανή μετάδοση να ξεκινά μισή ώρα νωρίτερα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το πρόγραμμα του Starship αντιμετωπίζει εμπόδια.

Συγκεκριμένα τον Ιανουάριο, το σκάφος είχε εκραγεί δύο φορές πάνω από κατοικημένα νησιά ανατολικά της Φλόριντα, με συντρίμμια να καταλήγουν σε δρόμους στα Τερκς και Κέικος και σε ακτές των Μπαχάμων.

Στην τελευταία δοκιμαστική πτήση, τον Μάιο, το Starship έχασε τον έλεγχο καθ’ οδόν προς τον Ινδικό Ωκεανό. Τον Ιούνιο, μια μονάδα Starship εξερράγη ξαφνικά σε σταθμό δοκιμών κινητήρων στο Τέξας, προκαλώντας ζημιές στις εγκαταστάσεις της SpaceX.

Η σημασία του Starship είναι τεράστια, καθώς το πρόγραμμα συνδέεται με τον στόχο των ΗΠΑ να επιστρέψουν ανθρώπους στη Σελήνη έως το 2027 και να επιδείξουν τεχνολογική υπεροχή έναντι της Κίνας.

Η συγκεκριμένη πτήση –δέκατη κατά σειρά δοκιμή του Starship– θα διαρκούσε περίπου μία ώρα και περιλάμβανε καίριες φάσεις, όπως επανεκκίνηση κινητήρων στο διάστημα και την απελευθέρωση προσομοιωμένων φορτίων.

Αν και οι προηγούμενες τρεις δοκιμές δεν στέφθηκαν με επιτυχία, η SpaceX συνεχίζει τις προσπάθειες, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για κρίσιμο στάδιο, ενόψει των μελλοντικών της αποστολών.

Το Starship, ύψους 120 μέτρων, αποτελεί τον πυρήνα του μακροπρόθεσμου διαστημικού σχεδιασμού της εταιρείας, με στόχο την επιστροφή ανθρώπων στη Σελήνη μέχρι το 2027 και τη σταδιακή υλοποίηση επανδρωμένων αποστολών, στον Άρη.