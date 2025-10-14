Η εταιρεία SpaceX του Ίλον Μασκ πραγματοποίησε τη Δευτέρα από το διαστημικό κέντρο Starbase στο Τέξας την ενδέκατη εκτόξευση του πυραύλου Starship, στο πλαίσιο δοκιμαστικής αποστολής.
Στόχος της πτήσης είναι η επίδειξη του επαναχρησιμοποιούμενου σχεδιασμού του γιγαντιαίου πυραύλου, το οποίο προορίζεται τόσο για την εκτόξευση δορυφόρων όσο και —σε επόμενη φάση— για τη μεταφορά ανθρώπων στη Σελήνη και τον Άρη.
Starship’s ascent burn is complete and is now coasting through space pic.twitter.com/UrNg19ElX5
— SpaceX (@SpaceX) October 13, 2025
Super Heavy has splashed down in the Gulf of America, gathering data for the next generation booster pic.twitter.com/o72ciKBZYm
— SpaceX (@SpaceX) October 13, 2025
The larger V3 @Starlink satellites that will deploy from Starship will bring gigabit connectivity to users and are designed to add 60 Tera-bits-per-second of downlink capacity to the Starlink network.
That’s more than 20 times the capacity added with every V2 Mini launch on… pic.twitter.com/N0Vl9psbm3
— SpaceX (@SpaceX) October 13, 2025