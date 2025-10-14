Η εταιρεία SpaceX του Ίλον Μασκ πραγματοποίησε τη Δευτέρα από το διαστημικό κέντρο Starbase στο Τέξας την ενδέκατη εκτόξευση του πυραύλου Starship, στο πλαίσιο δοκιμαστικής αποστολής.

 

Στόχος της πτήσης είναι η επίδειξη του επαναχρησιμοποιούμενου σχεδιασμού του γιγαντιαίου πυραύλου, το οποίο προορίζεται τόσο για την εκτόξευση δορυφόρων όσο και —σε επόμενη φάση— για τη μεταφορά ανθρώπων στη Σελήνη και τον Άρη.

