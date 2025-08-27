Ο γιγάντιος πύραυλος Starship της SpaceX απογειώθηκε τελικά με επιτυχία στην τρίτη προσπάθεια κατά τη 10η δοκιμαστική πτήση του, μετά από μια σειρά αποτυχιών που έθεσαν υπό αμφισβήτηση την πραγματοποίηση του οράματος του Ίλον Μασκ για εποικισμό του Άρη.

Ο Starship έθεσε σε τροχιά την πρώτη παρτίδα δοκιμαστικών δορυφόρων Starlink στο διάστημα και δοκίμασε νέα θερμοπροστατευτικά πλακίδια κατά την είσοδό του στην ατμόσφαιρα της Γης, επιτυγχάνοντας σημαντικά ορόσημα στην ανάπτυξη του προγράμματος, το οποίο είχε καθυστερήσει λόγω μιας σειράς προηγούμενων αποτυχιών στις δοκιμές.

Περίπου 30 λεπτά αφότου η SpaceX ξεκίνησε την τελευταία δοκιμή, το σύστημα ανάπτυξης δορυφόρων του Starship, απέστειλε στο διάστημα οκτώ δοκιμαστικούς δορυφόρους Starlink για πρώτη φορά, σε μια σημαντική επίδειξη για έναν πύραυλο που αντιπροσωπεύει το μέλλον της κυρίαρχης δραστηριότητας εκτόξευσης της SpaceX. Περίπου μετά από μία ώρα που βρισκόταν στο διάστημα, o Starship προσγειώθηκε όπως είχε προγραμματιστεί στον Ινδικό Ωκεανό.

«Η προσγείωση επιβεβαιώθηκε! Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα της SpaceX για την συναρπαστική δέκατη δοκιμαστική πτήση του Starship!», έγραψε η αμερικανική εταιρεία στο X μετά την αποστολή που διήρκεσε περίπου μία ώρα.

Splashdown confirmed! Congratulations to the entire SpaceX team on an exciting tenth flight test of Starship! pic.twitter.com/5sbSPBRJBP — SpaceX (@SpaceX) August 27, 2025

Ο ισχυρότερος πύραυλος που κατασκευάστηκε ποτέ, ύψους 123 μέτρων, απογειώθηκε από τη βάση Starbase της SpaceX στο νότιο Τέξας στις 7:30 μ.μ. τοπική ώρα (2:30 π.μ. ώρα Ελλάδος), προκαλώντας ενθουσιώδεις επευφημίες από τις ομάδες μηχανικών, όπως έδειξε η διαδικτυακή μετάδοση.

Starship successfully ignited one of its Raptor engines while in space pic.twitter.com/SNmzyygPBC — SpaceX (@SpaceX) August 27, 2025

«Εξαιρετική δουλειά από την ομάδα της SpaceX!!», έγραψε από την πλευρά του ο Ίλον Μασκ σε ανάρτησή του στο X.

Great work by the SpaceX team!! https://t.co/Dy1TPmr4kX — Elon Musk (@elonmusk) August 26, 2025

Μια προσπάθεια εκτόξευσης την Κυριακή ακυρώθηκε λόγω διαρροής καυσίμου στην εξέδρα εκτόξευσης, ενώ τη Δευτέρα οι καιρικές συνθήκες επέβαλαν μια άλλη καθυστέρηση λόγω πυκνών νεφών.

Starship’s Raptor engines ignite during hot-staging separation. Super Heavy is boosting back towards its splashdown site pic.twitter.com/9fRi4kvbmX — SpaceX (@SpaceX) August 26, 2025

Ένας χρόνος αποτυχιών

Η επιτυχημένη εκτόξευση ήρθε μετά από ένα χρόνο ατυχιών και αποτυχιών, καθώς οι προηγούμενες εκτοξεύσεις είχαν προβλήματα, καθώς οι τρεις τελευταίες κατέληξαν σε αποτυχίες. Στις 26 Ιουνίου τα φιλόδοξα διαστημικά σχέδια του δισεκατομμυριούχου είχαν υποστεί ένα σοβαρό πλήγμα καθώς κατά τη διάρκεια στατικής δοκιμής στην πλατφόρμα εκτόξευσης της Starbase στο Τέξας, ο ο πύραυλος Starship εξερράγη χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Είχε προηγηθεί άλλη μια έκρηξη του πυραύλου Super Heavy στις 27 Μαΐου. Παρά το ότι ο Starship έφτασε στο διάστημα, ο φορέας εκτόξευσης εξερράγη κατά την επιστροφή του, αποτυγχάνοντας την προσγείωση. Αντίστοιχα, σε προηγούμενες δοκιμαστικές πτήσεις τον Ιανουάριο και τον Μάρτιο, ένας πύραυλος Starship εξερράγη κατά την απογείωση, με φλεγόμενα θραύσματα να πέφτουν πάνω από την Καραϊβική, προκαλώντας ελαφρές ζημιές.

Σύμφωνα με μια ανάρτηση της εταιρείας στην κοινωνική πλατφόρμα X αυτόν τον μήνα, η SpaceX επανασχεδίασε αργότερα τον ενισχυτή Super Heavy με μεγαλύτερα και ισχυρότερα πτερύγια για μεγαλύτερη σταθερότητα.

«Έχουμε κάνει τόσες πολλές δοκιμές και δεν έχει αποδειχθεί αξιόπιστο», δήλωσε ο Ντάλας Κασαμπόσκι, αναλυτής διαστήματος της συμβουλευτικής εταιρείας Analysys Mason, στο AFP. «Οι επιτυχίες δεν έχουν ξεπεράσει τις αποτυχίες», προσέθεσε.

Παρά τις πρόσφατες αποτυχίες, το Starship δεν θεωρείται ότι βρίσκεται σε κρίση. Η φιλοσοφία της SpaceX είναι «απέτυχε γρήγορα, μάθε γρήγορα» συνεχίζοντας έτσι την επιθετική στρατηγική ανάπτυξης του Starship, χρησιμοποιώντας επαναλαμβανόμενες δοκιμές για τον εντοπισμό και την επίλυση τεχνικών προβλημάτων σε συνθήκες πτήσης. Η εταιρεία έχει αναφέρει ότι αυτά τα ατυχήματα είναι μέρος της διαδικασίας και της φιλοσοφίας της για ταχεία καινοτομία.