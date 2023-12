Αναβλήθηκε για σήμερα Δευτέρα, όπως ανακοίνωσε η SpaceX, η προγραμματισμένη για χθες εκτόξευση του αμερικανικού στρατιωτικού διαστημόπλοιου X-37B με τον πύραυλο-φορέα SpaceX Falcon Heavy, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε.

Πρόκειται για την έβδομη αποστολή πτήσης σε τροχιά για το αναφερόμενο ρομποτικό σκάφος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

« Η SpaceX επικεντρώνει την προσοχή της στην Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου και ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ 20:14, για την εκτόξευση του Falcon Heavy στην αποστολή τροχιάς USSF-52. Η εκτόξευση θα γίνει από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα», ανέφερε η ανακοίνωση της SpaceX.

Now targeting Monday, December 11 for Falcon Heavy’s launch of the USSF-52 mission, with weather conditions forecasted to improve to 70% favorable for liftoff on Monday night. The team will use the time to complete additional pre-launch check outs → https://t.co/bJFjLCiTbK pic.twitter.com/OsQ6bjWwxK

— SpaceX (@SpaceX) December 10, 2023

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ