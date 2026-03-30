Εντυπωσιακές επιδείξεις με ακραίες δοκιμασίες αντοχής στον πόνο, από δεκάδες στρατιώτες των ειδικών δυνάμεων της Βορείου Κορέας, παρακολούθησε ο πρόεδρος της χώρας Κιμ Γιονγκ Ουν.

Σύμφωνα με την Daily Mail, οι επιδείξεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο μιας παρουσίασης για την στρατιωτική ισχύ της χώρας, ενώ ο Κιμ Γιονγκ Ουν εμφανίζεται κατά τη διάρκεια του βίντεο να επικροτεί τις προσπάθειες των στρατιωτών του χαμογελαστός και ιδιαίτερα ευδιάθετος.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές που παρουσιάζονται στο βίντεο, απεικονίζει στρατιώτες με στολές παραλλαγής να σπάνε με το κεφάλι τους μεγάλες πλάκες τσιμέντου, ενώ σε άλλο στιγμιότυπο κάποιοι άλλοι στρατιώτες δέχονται χτυπήματα στους κοιλιακούς τους με βαριοπούλες.

Σε μία άλλη επίδειξη ένας στρατιώτης χτυπά με μεγάλη ξύλινη ράβδο έναν άλλον, σπάζοντας το ξύλο στα δύο.

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο

Στο πλαίσιο της ιδιαίτερα σκληρής επίδειξης αντοχής στον πόνο, οι στρατιώτες εκτελούν και ένα πλούσιο πρόγραμμα πολεμικών τεχνών με ακροβατικές κινήσεις και συγχρονισμένες επιθέσεις εναντίον των συναδέλφων τους.

Άλλοι τοποθετούν το πόδι τους πάνω σε πλάκες σκυροδέματος, για να δεχθεί χτύπημα με βαριοπούλα, και να σπάσουν οι πλάκες.

Κατά την διάρκεια των επιδείξεων, η κάμερα στρεφόταν συνεχώς στον Κιμ Γιονγκ Ουν, ο οποίος καθόταν σε μια μεγάλη λευκή πολυθρόνα πίσω από ένα ξύλινο τραπέζι, παρακολουθώντας τα τεκταινόμενα και κάνοντας χαμογελαστός διάφορες παρατηρήσεις στους στρατιωτικούς που κάθονταν γύρω του, με τους τελευταίους να επιδοκιμάζουν κάθε σχόλιο του.