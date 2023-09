Η πρώτη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση από το 2013 πραγματοποιείται σήμερα στη Σεούλ, σε μια επίδειξη ισχύος της Νότιας Κορέας, η οποία υιοθετεί σκληρότερη στάση έναντι των απειλών που εκτοξεύει το βορειοκορεατικό καθεστώς.

Η παρέλαση σηματοδοτεί την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νότια Κορέα, που συνήθως εορταζόταν με λιτές εκδηλώσεις – εν αντιθέσει με τις φαντασμαγορικές εκδηλώσεις που διοργανώνει στη Βόρεια Κορέα ο Κιμ Γιονγκ Ουν, επιδεικνύοντας μεταξύ άλλων διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους (ICBM).

Οι πολύωρες εκδηλώσεις στη Σεούλ περιλαμβάνουν παρέλαση χιλιάδων στρατιωτών, πυραύλων, αρμάτων μάχης, συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας, αυτοκινούμενων πυροβόλων, πολεμικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας. Στην παρέλαση θα συμμετάσχουν επίσης 300 από τους 28.500 Αμερικανούς στρατιώτες που σταθμεύουν στη Νότια Κορέα.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν από την αεροπορική βάση Σόνγκναμ στα περίχωρα της Σεούλ, με την επίδειξη πυραύλων Hyunmoo, συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας L-SAM, F-35 και των νοτιοκορεατικής κατασκευής μαχητικών αεροσκαφών KF-21.

Στη διάρκεια της σημερινής ομιλίας του, ο πρόεδρος Γιουν προειδοποίησε εκ νέου τη Βόρεια Κορέα πως σε περίπτωση που χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα, η «συντριπτική απάντηση» από τη Σεούλ και την Ουάσινγκτον θα βάλει τέλος στο καθεστώς της Πιονγκγιάνγκ.

Σχολιάζοντας την πρόσφατη επίσκεψη του Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν στη Ρωσία, ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας τόνισε την Τετάρτη ότι εάν η Μόσχα βοηθήσει τη Πιονγκγιάνγκ να αναβαθμίσει το οπλοστάσιό της σε αντάλλαγμα για τη συμβολή της στην επίθεση που έχει εξαπολύσει στην Ουκρανία, αυτό θα συνιστούσε «άμεση πρόκληση». Σε μια τέτοια περίπτωση, προειδοποίησε, η Σεούλ και οι σύμμαχοί της δεν πρόκειται να μείνουν με σταυρωμένα τα χέρια.

Αξιωματούχοι σε Ουάσινγκτον και Σεούλ θεωρούν ότι η Ρωσία φιλοδοξεί να αποκτήσει πολεμοφόδια από τη Βόρεια Κορέα για να αναπληρώσει τις απώλειες που έχει στον πόλεμο της Ουκρανίας, ενώ ταυτόχρονα η Πιονγκγιάνγκ αναζητεί προηγμένη τεχνολογία για την ανάπτυξη του οπλοστασίου της.

