Ένα σπάνιο ατμοσφαιρικό φαινόμενο στην Ισπανία, με ακραίες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας στο εσωτερικό της χώρας, προκάλεσε το μαζικό μπλακάουτ σήμερα σε ολόκληρη την Ιβηρική Χερσόνησο.

Αυτό αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο φορέας του πορτογαλικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας REN.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, η πλήρης αποκατάσταση του πορτογαλικού δικτύου ηλεκτροδότησης μπορεί να διαρκέσει έως και μία εβδομάδα.

Αναλυτικά η REN ανέφερε ότι: «λόγω των ακραίων διακυμάνσεων της θερμοκρασίας στο εσωτερικό της Ισπανίας, παρατηρήθηκαν ανώμαλες ταλαντώσεις στις γραμμές πολύ υψηλής τάσης (400 KV). Οι ταλαντώσεις αυτές προκάλεσαν σφάλματα συγχρονισμού μεταξύ των ηλεκτρικών συστημάτων, οδηγώντας σε διαδοχικές διαταραχές στο διασυνδεμένο ευρωπαϊκό δίκτυο. Λόγω της πολυπλοκότητας του φαινομένου και της ανάγκης εξισορρόπησης των ροών ηλεκτρικής ενέργειας σε διεθνές επίπεδο, εκτιμάται ότι η πλήρης αποκατάσταση του ηλεκτρικού δικτύου της χώρας θα μπορούσε να διαρκέσει έως και μία εβδομάδα».

Το κολοσσιαίο μπλακ άουτ που πλήττει την Ιβηρική χερσόνησο είχε συνέπειες και στις αερομεταφορές, καθώς επηρεάστηκαν οι αφίξεις και οι αναχωρήσεις σε ορισμένα μεγάλα αεροδρόμια, όπως είναι αυτά της Λισαβόνας, της Βαρκελώνης και της Μαδρίτης, ανακοίνωσε ο Eurocontrol.

Η Red Eléctrica, ο εθνικός διαχειριστής του δικτύου της Ισπανίας ανέφερε στη νεότερη ενημέρωσή του ότι επανέρχεται η ηλεκτροδότηση στο βόρειο και νότιο τμήμα της χώρας. «Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης», πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Νωρίτερα, η εταιρεία επιβεβαίωσε τις διακοπές και ανέφερε ότι όλοι οι πόροι της διατίθενται για την επίλυση του προβλήματος. Ο επικεφαλής του ισπανικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, (Red Electrica Espanola) δήλωσε ότι «ποτέ στην ιστορία δεν είχαμε εκτεταμένη διακοπή ρεύματος όπως αυτή». Παράλληλα, η Red Electrica ανέφερε ότι «η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες, αλλά οι προσομοιώσεις δείχνουν ότι θα χρειαστούν αρκετές ώρες, ίσως 6 με 10 ώρες. Δεν μπορούμε να κάνουμε εικασίες για τα αίτια του συμβάντος».

Ένα πρωτοφανές black out έχει επηρεάσει ολόκληρη την Ισπανία, ενώ φαίνεται πως έχουν πληγεί και περιοχές της Πορτογαλίας, όπως η Λισαβώνα και το Πόρτο, αλλά και της Γαλλίας.

Σύμφωνα με την El Mundo, οι τηλεφωνικές γραμμές παραμένουν εκτός λειτουργίας σε όλη τη χώρα, αφού κατέρρευσε το ηλεκτρικό δίκτυο, ενώ υπάρχουν προβλήματα στην κυκλοφορία του Μετρό και των εργοστασίων.

Νοσοκομεία όπως το Bellvitge στην Βαρκελώνη ή το Νοσοκομειακό Συγκρότημα Πανεπιστημιακής Νοσηλείας της A Coruña επιβεβαιώνουν ότι χρησιμοποιούν γεννήτριες για να διασφαλίσουν την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας τους.

Μέχρι στιγμής, όπως αναφέρουν, με αυτές οι γεννήτριες τους καλύπτουν και συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά.

Την ίδια ώρα, οι αεροναυτιλιακοί ελεγκτές ενημέρωσαν μέσω του λογαριασμού τους στα κοινωνικά δίκτυα X για ρυθμίσεις στην κυκλοφορία στον αέρα στους δύο μεγάλους κόμβους της Ιβηρικής Χερσονήσου: Μαδρίτη-Μπαράχας και Λισαβόνα.

Στις αεροπορικές εταιρείες επικρατεί σύγχυση καθώς προσπαθούν να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση μέσω εγκαταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Αντίστοιχα, αναφέρονται ακυρώσεις και στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης, El Prat.

Η μαζική διακοπή ρεύματος έχει παραλύσει και τη λειτουργία των εργοστασίων.

Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες από την εφημερίδα El Pais, το εργοστάσιο αυτοκινήτων Ford Almussafes παραμένει χωρίς ρεύμα και με τις γραμμές παραγωγής ολοκληρωτικά σταματημένες.

«Οι εργαζόμενοι είναι τρομοκρατημένοι, δεν ξέρουν τι έχει συμβεί», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας. Ο κατασκευαστής φορτηγών Iveco, που διαθέτει εργοστάσια στη Μαδρίτη και στη Βαγιαδολίδ, έχει επίσης σταματήσει τις μηχανές, περιμένοντας την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

Η αιτία της διακοπής ρεύματος δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή, ωστόσο, σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ, η κατάρρευση του ηλεκτρικού συστήματος φαίνεται να έχει προκαλέσει προβλήματα σε όλη την Ισπανία.

Η εταιρεία Red Eléctrica ανακοίνωσε ότι έχει ενεργοποιήσει σχέδια αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης, αναφέροντας πως πρόκειται για ένα γενικό μπλακ άουτ, μια κατάρρευση του ηλεκτρικού συστήματος, σε όλο το ηπειρωτικό δίκτυο.

Ο Χουάν Μανουέλ Μορένο, πρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης της Ανδαλουσίας, τον οποίο επικαλείται η El País, δήλωσε σήμερα το πρωί ότι «όλα δείχνουν μια κυβερνοεπίθεση». Αν και δεν υπάρχει ακόμη επίσημη εξήγηση, το ισπανικό Εθνικό Κέντρο Πληροφοριών προέβαλε και αυτό το ενδεχόμενο, που ανέφερε, μάλιστα, ο Πορτογάλος υπουργός Μανουέλ Κάστρο Αλμέιδα.

«Όλα δείχνουν ότι ένα μπλακ άουτ αυτού του μεγέθους οφείλεται μόνο σε κυβερνοεπίθεση, είπε ο Μορένο, προσθέτοντας ότι δεν υπήρξε επίσημη επικοινωνία με την ισπανική κυβέρνηση. «Θα δούμε πόσο θα διαρκέσει αυτό γιατί οι γεννήτριες έχουν χωρητικότητα μόνο για 24 ώρες», πρόσθεσε.

«Οι αιτίες αναλύονται και έχουν επιστρατευτεί όλοι οι διαθέσιμοι πόροι για την επίλυσή του», διευκρίνισε ο διαχειριστής του συστήματος.

🔴 BREAKING NEWS | A major widespread blackout reportedly affects all of Spain and several nearby areas in France and Portugal – Via @elmundoes pic.twitter.com/fonQrRXgSn — VOZ (@Voz_US) April 28, 2025

BREAKING: Massive — really, massive — electricity outage hits Spain, which large part of the country suffering blackouts (including Madrid and Barcelona). Data from Spain’s national grid shows a lost of >10 GW of demand, from ~26GW to ~12GW in a few seconds. Reason unknonw. pic.twitter.com/KwvDxOOLQJ — Javier Blas (@JavierBlas) April 28, 2025

Major power outage across parts of France, Spain and Portugal. Causing some chaos at the Madrid Open. Fans streaming for the practice courts (which have now hit capacity), food stalls operating with torches and cash, portions of the venue in complete darkness. pic.twitter.com/4B1NAPX13A — Connor Joyce (@connorjoyceb) April 28, 2025

Η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, όπως εκτιμούν οι ειδικοί, θα γίνει σε έξι με δέκα ώρες.