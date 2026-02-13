Ένα από τα πιο παράξενα και μοναδικά ψάρια που ζουν στα βάθη της Μεσογείου ξεβράστηκε ζωντανό σε παραλία του Μιλάτσο, στη Σικελία, προκαλώντας το έντονο ενδιαφέρον των επιστημόνων.

Το σπάνιο ψάρι που ζει σε μεγάλα βάθη της Μεσογείου και θυμίζει μονόκερο

Το ψάρι, lophotus lacepede το επιστημονικό του όνομα, που θυμίζει μονόκερο, λόγω της περίεργης προεξοχής στο κεφάλι του, είναι σπάνιο να το δει κάποιος και ζει σε μεγάλα βάθη της Μεσογείου.

Ο βιολόγος Carmelo Isgrò, διευθυντής του MuMa, δήλωσε ότι «Η θάλασσα μας παρέδωσε ένα πλάσμα που μοιάζει να βγήκε από ένα μυθικό παραμύθι, ένα μεσοπελαγικό ψάρι που έχει παρατηρηθεί ελάχιστες φορές στη Μεσόγειο».

«Το ζώο ξεβράστηκε ζωντανό, αλλά παρά τις προσπάθειες να το σώσουμε, επαναφέροντάς το στο νερό, δεν τα κατάφερε. Τη στιγμή που ξεβράστηκε, εξέπεμψε μια άφθονη ποσότητα πυκνού υγρού από έναν σάκο, μια εκπληκτική αμυντική στρατηγική που θυμίζει αυτή των κεφαλόποδων μαλακίων», είπε χαρακτηριστικά.

Θα εκτεθεί στο Μουσείο της Θάλασσας στο Μιλάτσο

Το σπάνιο ψάρι μεταφέρθηκε στην έδρα της Ζωολογικής Σταθμού Anton Dohrn της Μεσσήνης, όπου θα υποβληθεί σε μια σειρά αναλύσεων και στη συνέχεια θα συντηρηθεί στο MuMa, το Μουσείο της Θάλασσας του Μιλάτσο. «Θα συνεχίσει να διηγείται στο κοινό τη γοητεία και τα μυστήρια των βαθών της Μεσογείου μας», τόνισε ο Isgrò.

Με πληροφορίες από repubblica