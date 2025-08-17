Ένα εξαιρετικά σπάνιο φυσικό φαινόμενο, ένας ανεμοστρόβιλος φωτιάς, καταγράφηκε στην Πορτογαλία, η οποία συνεχίζει να πλήττεται από μεγάλες πυρκαγιές.

Το βίντεο δείχνει μια στροβιλιζόμενη στήλη φωτιάς να σχηματίζεται μέσα στις φλόγες.

A fire tornado was caught on video during a blaze in Aguiar da Beira, Portugal 🇵🇹 (15.08.2025)pic.twitter.com/1JKX8EXN5p — Disaster News (@Top_Disaster) August 16, 2025

Οι πυρκαγιές που μαίνονται στην Πορτογαλία άφησαν πίσω τους τον πρώτο νεκρό στις 15 Αυγούστου, στη Γκουάρντα, στα ανατολικά της χώρας, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα.