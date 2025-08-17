Ένα εξαιρετικά σπάνιο φυσικό φαινόμενο, ένας ανεμοστρόβιλος φωτιάς, καταγράφηκε στην Πορτογαλία, η οποία συνεχίζει να πλήττεται από μεγάλες πυρκαγιές.
Το βίντεο δείχνει μια στροβιλιζόμενη στήλη φωτιάς να σχηματίζεται μέσα στις φλόγες.
A fire tornado was caught on video during a blaze in Aguiar da Beira, Portugal 🇵🇹 (15.08.2025)pic.twitter.com/1JKX8EXN5p
— Disaster News (@Top_Disaster) August 16, 2025
Οι πυρκαγιές που μαίνονται στην Πορτογαλία άφησαν πίσω τους τον πρώτο νεκρό στις 15 Αυγούστου, στη Γκουάρντα, στα ανατολικά της χώρας, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα.
A very rare natural phenomenon — a fire tornado — was captured in Portugal😱
The country has been engulfed by wildfires, which caused the disaster. The footage shows a swirling column of fire forming amidst the flames. pic.twitter.com/f4oKf2XUjT
— NEXTA (@nexta_tv) August 16, 2025