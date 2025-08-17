Ένα εξαιρετικά σπάνιο φυσικό φαινόμενο, ένας ανεμοστρόβιλος φωτιάς, καταγράφηκε στην Πορτογαλία, η οποία συνεχίζει να πλήττεται από μεγάλες πυρκαγιές.

Το βίντεο δείχνει μια στροβιλιζόμενη στήλη φωτιάς να σχηματίζεται μέσα στις φλόγες.

Οι πυρκαγιές που μαίνονται στην Πορτογαλία άφησαν πίσω τους τον πρώτο νεκρό στις 15 Αυγούστου, στη Γκουάρντα, στα ανατολικά της χώρας, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα.

