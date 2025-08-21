Μπροστά σε ένα εντυπωσιακό και σπάνιο θέαμα, βρέθηκαν ψαράδες στην Κόστα Ρίκα, όταν έπιασαν έναν καρχαρία με… πορτοκαλί χρώμα!

Όπως επισημαίνουν τα διεθνή μέσα, είναι η πρώτη φορά που αλιεύτηκε καρχαρίας, με αυτό το ιδιαίτερο χρώμα.

Το μήκος του φτάνει τα 1,80 μέτρα και το ασυνήθιστο χρώμα του οφείλεται σε μια σπάνια γενετική πάθηση της μελάγχρωσης, που προκαλεί έντονες κιτρινο-χρυσές αποχρώσεις στο δέρμα ή στα λέπια των ζώων.

Αν και παρόμοιος ξανθός χρωματισμός έχει παρατηρηθεί σε λίγα ψάρια, δεν είχε καταγραφεί ποτέ πριν σε καρχαρίες ή στην κατηγορία των χονδριχθύων, όπως είναι τα σαλάχια.

Επιπλέον, ο συγκεκριμένος καρχαρίας πάσχει από αλμπινισμό, διαταραχή στην οποία αποδίδεται η λευκή απόχρωση των ματιών του.

Η εμφάνιση του συγκεκριμένου καρχαρία, προκαλεί ενδιαφέρον στους επιστήμονες, καθώς εγείρει νέα ερωτήματα για τη γενετική σύσταση και την προσαρμογή του είδους.

Το γεγονός ότι το ζώο διαθέτει τόσο ευδιάκριτα μορφολογικά χαρακτηριστικά – τα οποία θα μπορούσαν να το καταστήσουν πιο ευάλωτο σε φυσικούς θηρευτές, και παρ’ όλα αυτά επέζησε μέχρι την ενηλικίωση, καθιστά την περίπτωση αυτή ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα, από εξελικτικής άποψης.

«Η ανακάλυψη ενός τέτοιου καρχαρία, εγείρει σημαντικά ερωτήματα σχετικά με τη γενετική και την προσαρμοστικότητα του είδους», αναφέρει σχετική μελέτη.

Βάσει του μεγέθους του ατόμου, ερευνητές από το Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο του Ρίο Γκράντε, εκτιμούν ότι ο ασυνήθιστος χρωματισμός του, δεν φαίνεται να έχει επηρεάσει αρνητικά την επιβίωσή του.

Το «ξανθό» χρώμα θεωρείται εξαιρετικά σπάνιο στο ζωικό βασίλειο.

Έχουν καταγραφεί αντίστοιχα φαινόμενα σε ορισμένα είδη ψαριών, ερπετών και πτηνών, ωστόσο τα επιβεβαιωμένα περιστατικά παραμένουν περιορισμένα.

Δεδομένου ότι αυτός ο τύπος χρωματισμού καθιστά τα ζώα πιο ευδιάκριτα στο φυσικό τους περιβάλλον, οι επιστήμονες θεωρούν πως συχνά μειώνει τα ποσοστά επιβίωσης στην άγρια φύση.