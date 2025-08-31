Ένα αλιευτικό ταξίδι στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Tortuguero, στην Κόστα Ρίκα, πήρε απρόσμενη τροπή όταν οι συμμετέχοντες είδαν μπροστά τους έναν σπάνιο, πορτοκαλί καρχαρία. Πρόκειται για τον μοναδικό του είδους του, που έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής.

Το ασυνήθιστο χρώμα του οφείλεται σε κάτι που ονομάζεται ξανθισμός, μια πάθηση που, σύμφωνα με τους ερευνητές, είναι εξαιρετικά σπάνια σε ψάρια όπως οι καρχαρίες.

Δημοσιεύοντας τις φωτογραφίες στο περιοδικό Marine Biology, οι επιστήμονες αναφέρουν ότι είναι η πρώτη φορά που έχει βρεθεί καρχαρίας με αυτό το χρώμα.

Ο ξανθισμός προκαλείται από χρωστικές ουσίες στο δέρμα, τις οποίες έχουν όλα τα ζώα και που δίνουν στο δέρμα τους ένα συγκεκριμένο χρώμα. Η πάθηση εμφανίζεται όταν τα ζώα χάνουν τις πιο σκούρες χρωστικές ουσίες, με αποτέλεσμα να αναδεικνύεται πιο έντονα το κίτρινο ή το πορτοκαλί χρώμα.

Ο εν λόγω καρχαρίας, όμως, δεν είναι μοναδικός μόνο για αυτόν τον λόγο, καθώς έχει και λευκά μάτια, κάτι που, σύμφωνα με τους ερευνητές, μπορεί να σημαίνει ότι πάσχει και από αλφισμό.

Η συγκεκριμένη πάθηση οδηγεί σε μικρή ή μηδενική παραγωγή μιας χρωστικής ουσίας που ονομάζεται μελανίνη, η οποία μπορεί να προκαλέσει το λευκό χρώμα του δέρματος, των μαλλιών και των ματιών ενός ζώου.

Πηγή: BBC