Έπειτα από χρόνια εικασιών για την προσωπική του ζωή αλλά και τον τόπο κατοικίας του ο Βλαντιμίρ Πούτιν «άνοιξε» το διαμέρισμά του στο Κρεμλίνο στο φιλοθεάμον κοινό.

Η αισθητική στον ιδιωτικό χώρο του Πούτιν, που μας αποκαλύπτει ο ίδιος για πρώτη φορά, δεν ξαφνιάζει . Όλα είναι χρυσά και τεράστια

Ο πρόεδρος της Ρωσίας προσκάλεσε – για πρώτη φορά – στο πολυτελές διαμέρισμά του το φιλοκυβερνητικό δημοσιογράφο Πάβελ Ζαρούμπιν και φυσικά τις απαραίτητες κάμερες στο σπίτι του στο Κρεμλίνο.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν – που φαίνεται αδυνατισμένος και ανανεωμένος – διακρίνεται στο βίντεο σε μια αίθουσα του Κρεμλίνου να μιλά με τον δημοσιογράφο.

Ο Ρώσος πρόεδρος ανοίγει μια λευκή πόρτα με χρυσές λεπτομέρειες

Η εν λόγω πόρτα είναι βαριά και επενδυμένη με χρυσό και ο Πούτιν ακούγεται να επιβεβαιώνει στον δημοσιογράφο: “Ναι, αυτό είναι το διαμέρισμα. Και όπως μπορείτε να δείτε δεν είναι μακριά” από το Κρεμλίνο.

Στη συνέχεια ο Ρώσος ηγέτης και ο δημοσιογράφος μπαίνουν σε έναν μεγάλο προθάλαμο, ένα χολ με χρυσούς τοίχους, τεράστιους καθρέφτες με χρυσές κορνίζες, χρυσά κηροπήγια και εξωτικά φυτά εσωτερικού χώρου.

Από το βλέμμα μας δεν πρέπει να ξεφύγει το ευμέγεθες πορτρέτο του Ρώσου Αυτοκράτορα Αλεξάνδρου του Γ’ που ακουμπά πάνω σε ένα τραπεζάκι. Στο κέντρο του δωματίου, τους επισκέπτες περιμένει ένα σετ καναπέδων με ταπετσαρίες σε φωτεινό -τι άλλο;- χρυσό χρώμα.

Putin showed journalist Pavel Zarubin his apartment in the Kremlin and admitted that he has been spending the night there almost every day for the past 3 years. pic.twitter.com/dhvhXLMXlK

— Ukraine/Russia News (@UKRRUSNews) May 1, 2025