Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συναντήθηκε την Πέμπτη (19/3) με την Πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, στον Λευκό Οίκο, επαινώντας τη, καθώς πιστεύει ότι θα αναλάβει δράση στα Στενά του Ορμούζ, σε αντίθεση με το ΝΑΤΟ, όπως είπε.

«Η Ιαπωνία αναλαμβάνει δράση, σε αντίθεση με το ΝΑΤΟ»

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, τόνισε ότι πιστεύει πως η Ιαπωνία θα «αναλάβει δράση» στον πόλεμο, για να προσθέσει με νόημα, «σε αντίθεση με το ΝΑΤΟ».

Συνεχίζοντας, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι «Δεν στέλνω στρατεύματα πουθενά και αν το έκανα, δεν θα σας το έλεγα». Αναφερόμενος στον πόλεμο με το Ιράν, επανέλαβε ότι είναι μια «εκδρομή», ενώ πρόσθεσε ότι «θα τελειώσει πολύ σύντομα».

Σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «Ο ναυτικός τους στόλος έχει καταστραφεί, η αεροπορία τους έχει καταστραφεί, ο αντιαεροπορικός τους εξοπλισμός έχει καταστραφεί, πετάμε όπου θέλουμε… η ηγεσία τους έχει καταστραφεί».

Υπογράμμισε ότι «Έπρεπε να κάνω αυτή τη μικρή εκδρομή και να κάνω κάτι που κανένας άλλος πρόεδρος δεν είχε το θάρρος να κάνει».

«Μόνο εσύ Ντόναλντ μπορείς να επιτύχεις την ειρήνη σε όλον τον κόσμο»

Η Ιαπωνία ήταν μία από τις έξι χώρες που εξέδωσαν κοινή δήλωση σήμερα το απόγευμα, αναφέροντας ότι είναι «έτοιμες να συνεισφέρουν» στη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης από το Στενό του Ορμούζ (δείτε την ανάρτησή μας στις 1:40 μ.μ.).

Η Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, δήλωσε στον Ντόναλντ Τραμπ ότι «Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον ασφάλειας». Ανέφερε ότι η παγκόσμια οικονομία πρόκειται να δεχτεί «τεράστιο πλήγμα» λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

«Ακόμη και σε αυτό το πλαίσιο, πιστεύω ακράδαντα ότι μόνο εσύ, Ντόναλντ, μπορείς να επιτύχεις την ειρήνη σε ολόκληρο τον κόσμο», δήλωσε.

Συνεχίζοντας, είπε ότι «η ανάπτυξη πυρηνικών όπλων από το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να επιτραπεί και γι’ αυτό εμείς, η Ιαπωνία, τους πιέζουμε και επικοινωνούμε με άλλους εταίρους στον κόσμο». «Η Ιαπωνία καταδικάζει τις ενέργειες του Ιράν, όπως η επίθεση στη γειτονική περιοχή και επίσης το de facto ή ουσιαστικό κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ», πρόσθεσε.

Τι αποκάλυψε για την επικοινωνία με Νετανιάχου και τα χτυπήματα στις ενεργειακές υποδομές

Ο Αμερικανός Πρόεδρος αποκάλυψε επίσης ότι είχε επικοινωνία με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ζητώντας του να μην στοχοποιήσει τις ενεργειακές υποδομές του Ιράν. «Του είπα “μην το κάνεις αυτό” και δεν θα το κάνει», δήλωσε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο, προσθέτοντας ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συμφώνησε να απέχει από ένα τέτοιο χτύπημα.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε πως οι ΗΠΑ υπερασπίζονται το Στενό του Ορμούζ «για όλους τους άλλους», επισημαίνοντας ωστόσο την ανάγκη για επιπλέον χρηματοδότηση. Όταν ρωτήθηκε για τις αναφορές των μέσων ενημέρωσης ότι το Πεντάγωνο ζητά 200 δισεκατομμύρια δολάρια για τη σύγκρουση, ο πρόεδρος εξήγησε ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται περισσότερους πόρους για «πολλούς λόγους» εν μέσω του πολέμου με το Ιράν.

«Δεν χρειαζόμαστε τίποτα από κανέναν, αλλά είναι το σωστό να γίνει», κατέληξε, αναφερόμενος στις οικονομικές απαιτήσεις της στρατιωτικής εμπλοκής.

Δείτε βίντεο