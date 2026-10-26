Η Σρι Λάνκα συντόνισε τη διάσωση 40 Ιρανών ναυτικών από πολλά εμπορικά πλοία που έπλεαν σε διεθνή ύδατα, στα ανοιχτά του νησιού, και φρόντισε για την επιστροφή τους στο Ιράν, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών την Κυριακή.

Το υπουργείο ανέφερε ότι έλαβε αίτημα από την ιρανική πρεσβεία, μέσω διπλωματικών διαύλων, σχετικά με τη διάσωση των ναυτικών, είπε ο εκπρόσωπος Τουσάρα Ροντρίγκο, σημειώνοντας ότι οι άνθρωποι αυτοί αντιμετώπιζαν αδιευκρίνιστα επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Το υπουργείο δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες, ούτε διευκρίνισε για ποιον λόγο έπρεπε να «διασωθούν». Τοπικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και η ινδική εφημερίδα The Hindu, γράφουν ότι τα πλοία στα οποία επέβαιναν ήταν δεξαμενόπλοια στα οποία οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει κυρώσεις.

Στο πλαίσιο του πολέμου στο Ιράν, οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αποκλεισμό στην ιρανική ναυτιλία.

Οι ναυτικοί από 19 πλοία μεταφέρθηκαν στο Λιμάνι Γκάλε, περίπου 126 χιλιόμετρα από το Κολόμπο, τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια επέστρεψαν στο Ιράν το πρωί της Κυριακής, είπε ο εκπρόσωπος.

Το Πολεμικό Ναυτικό και η ακτοφυλακή της Σρι Λάνκα παρέχουν συχνά την υποστήριξή τους σε ανθρωπιστικές επιχειρήσεις, είπε στο πρακτορείο Reuters μια κυβερνητική πηγή. Νωρίτερα αυτόν τον χρόνο η Σρι Λάνκα διέσωσε δεκάδες Ιρανούς ναυτικούς αφού το ιρανικό πολεμικό πλοίο IRIS Dena βυθίστηκε από τορπίλη αμερικανικού υποβρυχίου, στις 4 Μαρτίου. Οι σοροί περισσότερων από 80 που σκοτώθηκαν στην επίθεση αυτή στάλθηκαν στο Ιράν στα μέσα του Μαρτίου ενώ 32 επιζώντες του βυθισμένου πλοίου και οι 208 ναυτικοί ενός άλλου επέστρεψαν στο Ιράν τον επόμενο μήνα.