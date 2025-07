Δικαστήριο της Σρι Λάνκα επέβαλε σήμερα ποινή φυλάκισης έξι εβδομάδων, με αναστολή, σε τρανς τουρίστρια από την Ταϊλάνδη που περιφερόταν γυμνόστηθη σε παραθαλάσσιο θέρετρο στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Η 26χρονη τουρίστρια, η οποία αναφέρεται ως άνδρας στο διαβατήριό της, ομολόγησε την ενοχή της ενώπιον δικαστηρίου, το οποίο την καταδίκασε για επιδειξιομανία και διατάραξη της δημόσιας τάξης.

Συνελήφθη μετά τη δημοσιοποίηση σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο στο οποίο εμφανιζόταν να περπατά ημίγυμνη μεταξύ ξενοδοχείου και της πλατείας στο τουριστικό θέρετρο Αρούγκαμ Μπέι, χθες Δευτέρα.

«Πέρασε τη νύχτα στο αστυνομικό τμήμα και οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον δικαστή, μετά τις διαμαρτυρίες κατοίκων και χρηστών στα κοινωνικά δίκτυα», δήλωσε αστυνομικός στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), ζητώντας να διατηρήσει την ανωνυμία του. Το Αρούγκαμ Μπέι είναι δημοφιλές παραθαλάσσιο θέρετρο για σέρφερ, 400 χιλιόμετρα ανατολικά της πρωτεύουσας Κολόμπο.

Τις τελευταίες εβδομάδες στη Σρι Λάνκα υπήρξαν πολυάριθμες διαμαρτυρίες – κυρίως από μουσουλμάνους – για «άσεμνη» συμπεριφορά τουριστών.

Topless stroll lands Thai transwoman in trouble at Sri Lanka’s Arugam Bay. The Pottuvil magistrate sentenced the 26-year-old to 6 weeks in prison after she pleaded guilty to 2 counts of indecent exposure and causing a public nuisance. Sentence suspended for 5 years. pic.twitter.com/Ws9pR4RwdH

— Ranga Sirilal (@rangaba) July 15, 2025