Σε εφιαλτική εμπειρία εξελίχθηκε μια εκδρομή στη φύση για Ρώσους τουρίστες, όταν βρέθηκαν αντιμέτωποι με την επίθεση ενός ελέφαντα. Η ομάδα, που αποτελούνταν από μια οικογένεια με παιδί και φίλους τους, έκανε περιήγηση σε ένα Εθνικό πάρκο άγριας ζωής.

Όλα κυλούσαν ήρεμα, μέχρι που ξαφνικά ένας ελέφαντας περίπου τριών τόνων πλησίασε το όχημα, ξήλωσε την πόρτα και άρχισε να το ταρακουνά έντονα, πιθανότατα αναζητώντας τροφή. Στο βίντεο που δημοσιοποιήθηκε, φαίνονται οι τρομοκρατημένοι τουρίστες να εγκαταλείπουν άρον-άρον το όχημα, την ώρα που δέχεται την επίθεση.

Παρακολουθήστε το συγκλονιστικό βίντεο

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, οι ελέφαντες συχνά πλησιάζουν οχήματα τουριστών στον δρόμο, ζητώντας λιχουδιές, και συνήθως απομακρύνονται αφού τραφούν. Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό, ένας από τους επιβάτες φέρεται να έδωσε στον ελέφαντα ένα φρούτο, κάτι που φαίνεται πως τον εξόργισε, είτε επειδή δεν του άρεσε, είτε επειδή το θεώρησε ανεπαρκές.

Το περιστατικό ευτυχώς έληξε χωρίς τραυματισμούς, καθώς μετά από λίγα λεπτά ο ελέφαντας ηρέμησε. Οι τουρίστες επέστρεψαν στο minibus και συνέχισαν κανονικά τη διαδρομή τους.