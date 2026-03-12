Νέο ράλι κάνουν οι τιμές στο πετρέλαιο καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εισέρχεται στην 13η μέρα της, μετά από μία νύχτα έντονης κλιμάκωσης και στρατιωτικών συγκρούσεων, με τις εχθροπραξίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν να εντείνονται, ενώ οξύνεται και η πολεμική ρητορική μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.
Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συνεχίζουν τις επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων, την ώρα που η Τεχεράνη απαντά με συντονισμένες επιχειρήσεις, έχοντας στο πλευρό της τη λιβανική οργάνωση Χεζμπολάχ. Η σύγκρουση φαίνεται να λαμβάνει πλέον ευρύτερες περιφερειακές διαστάσεις, καθώς το Ιράν φέρεται να εξαπέλυσε επιθέσεις και κατά άλλων χωρών της περιοχής.
Ένα ακόμη ελληνόκτητο πλοίο, το Ζέφυρος, φέρεται να έχει πληγεί στα ανοιχτά του Ιράκ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το πλήρωμα έχει διασωθεί. Το πλοίο με σημαία Μάλτας και ιδιοκτήτρια εταιρεία με έδρα την Ελλάδα και το Safesea Vishnu, με σημαία Νήσων Μάρσαλ χτυπήθηκαν πιθανώς από υποβρύχιο drone. Όλοι οι ναυτικοί που έχουν διασωθεί από τα δύο τάνκερ είναι αλλοδαποί, δηλώνουν οι Ιρακινές αρχές.
Την ίδια στιγμή, οι απειλές κλιμακώνονται σε πολιτικό επίπεδο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το ιρανικό καθεστώς με ακόμη πιο σφοδρά πλήγματα, ενώ από την πλευρά του το Ισραήλ δηλώνει έτοιμο να συνεχίσει τις επιχειρήσεις για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο. Αντίστοιχα, η Τεχεράνη εμφανίζεται αμετακίνητη, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να κάνουν λόγο για πιθανό «ολοκληρωτικό πόλεμο». Παράλληλα, Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι η σύγκρουση στην περιοχή «θα εισέλθει σύντομα σε νέα φάση».
Στο πεδίο των επιχειρήσεων, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών στην Τεχεράνη, ενώ το Ιράν απάντησε με μαζική πυραυλική επίθεση κατά ισραηλινών στόχων, σε συντονισμό με τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου.
Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, το Ιράν προχώρησε σε νυχτερινές επιθέσεις εναντίον στόχων στο Μπαχρέιν, τη Σαουδική Αραβία και το Κουβέιτ, εντείνοντας την ανησυχία για γενικευμένη ανάφλεξη στον Περσικό Κόλπο.
Τα ξημερώματα της Πέμπτης, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε πολλαπλές εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν προς το έδαφος του Ισραήλ, ενεργοποιώντας τα συστήματα αεράμυνας προκειμένου να αναχαιτίσει τις απειλές.
Νάρκες στα Στενά του Ορμούζ
Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη διαμηνύει ότι διατηρεί τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, ενός από τα σημαντικότερα περάσματα για την παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία. Νωρίτερα, το πρακτορείο Reuters μετέδωσε ότι το Ιράν τοποθέτησε 12 θαλάσσιες νάρκες στην περιοχή, πληροφορία που ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβήτησε δημόσια.
Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ρευστή, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί με αυξανόμενη ανησυχία τις εξελίξεις και τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης στην ευρύτερη περιοχή.
Οι όροι του Πεζεσκιάν για λήξη του πολέμου
Μιλώντας με το Πακιστάν και τη Ρωσία, ο Μασούντ Πεζεσκιάν έθεσε τους όρους για να συναινέσει το Ιράν σε ειρήνη με ΗΠΑ και Ισραήλ. Η Τεχεράνη ζητά αναγνώριση των δικαιωμάτων της, πολεμικές αποζημιώσεις και διεθνείς εγγυήσεις πως δεν θα επαναληφθούν επιθέσεις από ΗΠΑ και Ισραήλ.
Την ίδια ώρα οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται ξανά, καθώς η ανακοίνωση για την αποδέσμευση μέρους των στρατηγικών αποθεμάτων των ΗΠΑ, στο πλαίσιο συντονισμένης διεθνούς παρέμβασης για να αποφευχθεί παγκόσμια έλλειψη, δεν φάνηκε να αρκεί για να καθησυχάσει τους επενδυτές .
Περί τις 03:00 (ώρα Ελλάδας) σήμερα Πέμπτη, η τιμή βαρελιού του Brent Βόρειας Θάλασσας σημείωνε άνοδο 7,2%, στα 98,60 δολάρια. Αυτή του West Texas Intermediate (WTI), αμερικανική ποικιλία αναφοράς, σημείωνε άνοδο 6,5%, στα 92,96 δολάρια.
Δείτε live εικόνα από Ισραήλ, Λίβανο, Συρία:
Νέο πλήγμα σε Ιαπωνικό τάνκερ στον Περσικό Κόλπο
Η Mitsui O.S.K. Lines ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι το ιαπωνικό φορτηγό πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων One Majesty υπέστη ζημιές ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο στον Περσικό Κόλπο.
Japonya merkezli Mitsui O.S.K. Lines (MOL) şirketine ait “One Majesty” konteyner gemisi, Basra Körfezi’nde arka kısmında hasar gördü. Mürettebat güvende, geminin seyir kabiliyeti etkilenmedi. pic.twitter.com/S9JU8kGA0T
— Tabya Dijital (@tabyadijital) March 11, 2026
Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και το πλοίο παραμένει σε λειτουργία. Η αιτία και η έκταση των ζημιών παραμένουν άγνωστες και βρίσκονται υπό διερεύνηση, σύμφωνα με την εταιρεία.
Σύμφωνα με την Mitsui, το πλήρωμα ένιωσε μια πρόσκρουση κοντά στην πρύμνη και αργότερα εντόπισε ζημιές, ενώ το πλοίο βρισκόταν αγκυροβολημένο περίπου 60 μίλια (96 χιλιόμετρα) νοτιοδυτικά του Στενού του Χορμούζ.
Επιπλέον, ένα τάνκερ πετρελαίου που διαχειρίζεται η Mitsui υπέστη μικρές ζημιές από άγνωστα αντικείμενα που έπεσαν στον Κόλπο του Ομάν. Το τάνκερ έχει απομακρυνθεί από την περιοχή και η εταιρεία διεξάγει έρευνα για το περιστατικό.
Βίντεο από χτύπημα της Χεζμπολάχ με ρουκέτα σε σπίτι στο κεντρικό Ισραήλ
Η έκρηξη κατέστρεψε σχεδόν όλο το κτήριο, με εξαίρεση το ενισχυμένο «δωμάτιο πολέμου» που έμεινε ανέπαφο.
Δείτε το βίντεο:
Direct hit on Moshav Haniel, near Tel Aviv, earlier. pic.twitter.com/yWiMZiNH7w
— Brian’s Breaking News and Intel (@intelFromBrian) March 12, 2026
Τρία μέλη πληρώματος «παγιδεύτηκαν» σε ταϊλανδέζικο πλοίο που δέχτηκε επίθεση από το IRGC στο Στενό του Ορμούζ
Τρία μέλη πληρώματος πιστεύεται ότι είναι παγιδευμένα σε ένα ταϊλανδέζικο φορτηγό πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου που χτυπήθηκε από βλήματα ενώ διέσχιζε το κρίσιμο Στενό του Ορμούζ και δεν έχουν ακόμη διασωθεί, δήλωσε ο ιδιοκτήτης του πλοίου.
Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν χθες ότι έπληξαν το πλοίο Mayuree Naree, νηολογημένο στην Ταϊλάνδη, καθώς και ένα πλοίο με σημαία Λιβερίας, στο στενό επειδή τα πλοία αγνόησαν τις «προειδοποιήσεις».
Το ταϊλανδέζικο πλοίο χτυπήθηκε ενώ διέσχιζε την πλωτή οδό του Κόλπου, μετά την αναχώρησή του από το λιμάνι Χαλίφα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Τα δύο βλήματα προκάλεσαν ζημιές στο μηχανοστάσιο του πλοίου Mayuree Naree και προκάλεσαν πυρκαγιά, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ταϊλανδέζικη εταιρεία μεταφορών Precious Shipping.
«Τρία μέλη του πληρώματος φέρονται να αγνοούνται και πιστεύεται ότι είναι παγιδευμένα στο μηχανοστάσιο», αναφέρει, προσθέτοντας ότι οι αρχές εργάζονται για τη διάσωσή τους.
Πλήγμα σε ιταλική βάση στο Ερμπίλ
Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε ότι υπήρξε «επίθεση» σε ιταλική βάση στην ιρακινοκουρδική πόλη Ερμπίλ, αλλά δεν υπάρχουν τραυματισμοί.
Η Ανακοίνωση του Ιταλικού Υπουργείου Εξωτερικών:
“Un missile ha colpito la nostra base di
Erbil. Non ci sono vittime né feriti tra il personale
italiano. Stanno tutti bene. Sono costantemente aggiornato dal Capo di Stato Maggiore della Difesa e dal Comandante dei COVI”. Così il Ministro @GuidoCrosetto pic.twitter.com/MzLpkSlu8D
— Ministero Difesa (@MinisteroDifesa) March 11, 2026
«Καταδικάζω απερίφραστα την επίθεση στην ιταλική βάση στο Ερμπίλ», είπε ο Ταγιάνι, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες. «Μόλις μίλησα με τον Ιταλό πρέσβη στο Ιράκ. Ευτυχώς, όλοι οι στρατιώτες μας είναι καλά και ασφαλείς στο καταφύγιο», πρόσθεσε μιλώντας σε ιταλικό κανάλι.
Missile colpisce base italiana a #Erbil
Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani in diretta a #Realpolitik: “Tutti gli italiani stanno bene” pic.twitter.com/HyfKDeXmRR
— Realpolitiktv (@RealPolitikR4) March 11, 2026
Η Ιταλία έχει στρατιώτες στο Ερμπίλ που εκπαιδεύουν τις δυνάμεις ασφαλείας του Κουρδιστάν στο πλαίσιο μιας διεθνούς συμμαχικής δύναμης.
Η Σαουδική Αραβία αναχαίτισε drones σε πετρελαιοπηγές
Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε ένα drone που κατευθυνόταν προς την πετρελαιοπηγή και τα διυλιστήρια του Shaybah, σηματοδοτώντας το τρίτο τέτοιο περιστατικό που αναφέρεται μέσα σε μια ημέρα.
Saudi Arabia’s Ministry of Defense says a drone heading toward the Shaybah oil field in the Empty Quarter was intercepted and destroyed.
— OSINT Digest (@Indowatchosint) March 12, 2026
Ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στοχεύουν τακτικά την περιοχή αυτή την εβδομάδα.
Το Ιράν κατηγορεί τον ΥΠΕΞ της Γερμανίας Βάντεφουλ πως έχει ταχθεί με το Ισραήλ
Η Τεχεράνη κατηγόρησε τον γερμανό υπουργό Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ ότι έχει ταχθεί υπέρ του Ισραήλ στον πόλεμο που εξαπέλυσαν οι αμερικανικές και οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εναντίον του Ιράν.
Ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαεΐ ανέφερε χθες Τετάρτη μέσω X ότι ο Γιόχαν Βάντεφουλ υποστηρίζει τον «επιτιθέμενο», αψηφώντας το ότι το Ισραήλ ήταν αυτό που βομβάρδισε την Ισλαμική Δημοκρατία και σκότωσε αμάχους. Όποιος παριστάνει ότι δεν βλέπει «την αδικία και τις φρικαλεότητες» στέκει «στη λάθος πλευρά της ιστορίας», επέμεινε.
Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Ισραήλ τη Δευτέρα, ο κ. Βάντεφουλ ανέφερε μέσω X ότι οι πολίτες του Ισραήλ ζουν υπό μόνιμη απειλή συμπληρώνοντας ότι η κυβέρνησή του εκφράζει την «αλληλεγγύη» της προς αυτούς «αυτές τις δύσκολες ώρες». Πρόσθεσε ότι συνηγόρησε στη συνάντησή του με τον ισραηλινό ομόλογό του Γεδεών Σάαρ να καταβληθούν προσπάθειες «για να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση».
Το νερό μπορεί να γίνει ο νέος «στόχος πολέμου»
Την ώρα που ο πλανήτης ανησυχεί για την ροή του πετρελαίου και το πέρασμά του από τα Στενά του Ορμούζ, κάποιες χώρες της περιοχής, έχουν έναν επιπλέον φόβο, που δεν αποκλείεται να αποδειχθεί ισχυρότερος από το πετρέλαιο: τον φόβο για το νερό, καθώς οι μονάδες αφαλάτωσης που για χρόνια ήταν το τεχνολογικό τους επίτευγμα, μπορεί ξαφνικά να μεταστραφούν στον πιο αδύναμο κρίκο τους σε καιρό πολέμου.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Νεκροί στον Λίβανο από Ισραηλινή επίθεση
Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι οι ισραηλινές επιδρομές νωρίς την Πέμπτη σκότωσαν τρεις ανθρώπους και τραυμάτισαν ένα παιδί.
Η Αραμούν, μια πόλη περίπου 10 χιλιόμετρα νότια της Βηρυτού, όπου έχουν βρει καταφύγιο δεκάδες εκτοπισμένες οικογένειες, έχει γίνει στόχος δύο φορές από τότε που αναζωπυρώθηκε η σύγκρουση μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ.
Το υπουργείο Υγείας αναφέρει επίσης ότι ο αριθμός των νεκρών από προηγούμενη ισραηλινή επιδρομή στο κέντρο της Βηρυτού είχε αυξηθεί σε οκτώ άτομα, ενώ 31 τραυματίστηκαν.
Βίντεο της CENTCOM με επιθέσεις εναντίον ιρανικών στρατιωτικών αεροσκαφών
Βίντεο που δημοσιεύθηκε από το Κεντρικό Στρατηγείο των ΗΠΑ δείχνει αμερικανικές επιθέσεις σε τρία ιρανικά στρατιωτικά αεροσκάφη σε ένα αεροδρόμιο στο Κερμάν, στο νοτιοανατολικό Ιράν.
Στα τρία αεροσκάφη φαίνεται να περιλαμβάνονται δύο αεροσκάφη αμερικανικής κατασκευής, ένα C-130 και ένα αεροσκάφος επιτήρησης P-3, καθώς και ένα αεροσκάφος μεταφοράς φορτίου Il-76 ρωσικής κατασκευής.
Πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων πλήττεται από «άγνωστο βλήμα» ανοικτά των ΗΑΕ
Πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα» στα ανοικτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με αποτέλεσμα να προκληθεί «μικρή πυρκαγιά», χωρίς πάντως να υπάρξουν θύματα, ανακοίνωσε λίγο μετά τις 05:30 (ώρα Ελλάδας) η υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο πολεμικό ναυτικό της Βρετανίας.
Ο καπετάνιος του πλοίου, που χτυπήθηκε 35 ναυτικά μίλια (65 χιλιόμετρα) βόρεια από την Τζέμπελ Αλί, νοτιοδυτικά του Ντουμπάι, ενημέρωσε πως όλα μέλη του πληρώματος είναι «σώα», σημείωσε σε ενημερωτικό δελτίο του το UKMTO, προσθέτοντας πως η αποτίμηση των ζημιών εμποδίζεται από το σκοτάδι.
Επιθέσεις των IDF στον Λίβανο
Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις επιτέθηκαν στον Λίβανο με ένταση: Μέσα σε 30 λεπτά, 10 αρχηγεία τρομοκρατών στην Ντάχια και εκτοξευτές σε όλο τον Λίβανο δέχτηκαν επίθεση. Τις τελευταίες ώρες, έχουν εξαπολύσει ένα ευρύ κύμα επιθέσεων εναντίον τρομοκρατικών υποδομών της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ σε όλο τον Λίβανο.
צה”ל תוקף בעצימות בלבנון: תוך 30 דקות הותקפו 10 מפקדות טרור בדאחייה ומשגרים ברחבי לבנון
צה”ל פתח בשעות האחרונות בגל תקיפות נרחב לעבר תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה ברחבי לבנון.
בסדרת תקיפות נרחבת, צה”ל איתר והשמיד עשרות משגרים ומחבלי חיזבאללה שתכננו לשגר רקטות לעבר שטח… pic.twitter.com/C06uWu3Hhf
— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 11, 2026
Η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 101 δολάρια το βαρέλι
Οι τιμές του αργού πετρελαίου συνεχίζουν να αυξάνονται παρά την ανακοίνωση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για τη μεγαλύτερη ποτέ απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων.
Περί τις 03:00 (ώρα Ελλάδας) σήμερα Πέμπτη, η τιμή βαρελιού του Brent Βόρειας Θάλασσας σημείωνε άνοδο 7,2%, στα 98,60 δολάρια. Αυτή του West Texas Intermediate (WTI), αμερικανική ποικιλία αναφοράς, σημείωνε άνοδο 6,5%, στα 92,96 δολάρια.
Ελληνόκτητο πλοίο χτυπήθηκε στον Περσικό Κόλπο
Ιρανικά σκάφη που φέρονται να ήταν παγιδευμένα με εκρηκτικά, επιτέθηκαν σε δύο δεξαμενόπλοια, που βρίσκονταν μέσα στα χωρικά ύδατα του Ιράκ στον Περσικό Κόλπο. Μάλιστα, το ένα από τα δύο είναι, ελληνόκτητο, και ονομάζεται Ζέφυρος. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα 38 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Τεράστια πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στο Μπαχρέιν
Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν δημοσίευσε βίντεο από μια τεράστια πυρκαγιά σε μια εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων μετά από ιρανική επίθεση.
The Bahraini interior ministry released footage of a massive blaze at a fuel storage facility following an Iranian attack.
Bahrain hosts the US Navy’s Fifth Fleet and has been consistently targeted amid the US-Israeli initiated war. pic.twitter.com/7EqWDROC40
— Al Jazeera Breaking News (@AJENews) March 12, 2026