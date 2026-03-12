Νέο ράλι κάνουν οι τιμές στο πετρέλαιο καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εισέρχεται στην 13η μέρα της, μετά από μία νύχτα έντονης κλιμάκωσης και στρατιωτικών συγκρούσεων, με τις εχθροπραξίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν να εντείνονται, ενώ οξύνεται και η πολεμική ρητορική μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συνεχίζουν τις επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων, την ώρα που η Τεχεράνη απαντά με συντονισμένες επιχειρήσεις, έχοντας στο πλευρό της τη λιβανική οργάνωση Χεζμπολάχ. Η σύγκρουση φαίνεται να λαμβάνει πλέον ευρύτερες περιφερειακές διαστάσεις, καθώς το Ιράν φέρεται να εξαπέλυσε επιθέσεις και κατά άλλων χωρών της περιοχής.

Ένα ακόμη ελληνόκτητο πλοίο, το Ζέφυρος, φέρεται να έχει πληγεί στα ανοιχτά του Ιράκ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το πλήρωμα έχει διασωθεί. Το πλοίο με σημαία Μάλτας και ιδιοκτήτρια εταιρεία με έδρα την Ελλάδα και το Safesea Vishnu, με σημαία Νήσων Μάρσαλ χτυπήθηκαν πιθανώς από υποβρύχιο drone. Όλοι οι ναυτικοί που έχουν διασωθεί από τα δύο τάνκερ είναι αλλοδαποί, δηλώνουν οι Ιρακινές αρχές.

Την ίδια στιγμή, οι απειλές κλιμακώνονται σε πολιτικό επίπεδο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το ιρανικό καθεστώς με ακόμη πιο σφοδρά πλήγματα, ενώ από την πλευρά του το Ισραήλ δηλώνει έτοιμο να συνεχίσει τις επιχειρήσεις για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο. Αντίστοιχα, η Τεχεράνη εμφανίζεται αμετακίνητη, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να κάνουν λόγο για πιθανό «ολοκληρωτικό πόλεμο». Παράλληλα, Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι η σύγκρουση στην περιοχή «θα εισέλθει σύντομα σε νέα φάση».

Στο πεδίο των επιχειρήσεων, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών στην Τεχεράνη, ενώ το Ιράν απάντησε με μαζική πυραυλική επίθεση κατά ισραηλινών στόχων, σε συντονισμό με τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, το Ιράν προχώρησε σε νυχτερινές επιθέσεις εναντίον στόχων στο Μπαχρέιν, τη Σαουδική Αραβία και το Κουβέιτ, εντείνοντας την ανησυχία για γενικευμένη ανάφλεξη στον Περσικό Κόλπο.

Τα ξημερώματα της Πέμπτης, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε πολλαπλές εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν προς το έδαφος του Ισραήλ, ενεργοποιώντας τα συστήματα αεράμυνας προκειμένου να αναχαιτίσει τις απειλές.

Νάρκες στα Στενά του Ορμούζ

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη διαμηνύει ότι διατηρεί τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, ενός από τα σημαντικότερα περάσματα για την παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία. Νωρίτερα, το πρακτορείο Reuters μετέδωσε ότι το Ιράν τοποθέτησε 12 θαλάσσιες νάρκες στην περιοχή, πληροφορία που ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβήτησε δημόσια.

Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ρευστή, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί με αυξανόμενη ανησυχία τις εξελίξεις και τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης στην ευρύτερη περιοχή.

Οι όροι του Πεζεσκιάν για λήξη του πολέμου

Μιλώντας με το Πακιστάν και τη Ρωσία, ο Μασούντ Πεζεσκιάν έθεσε τους όρους για να συναινέσει το Ιράν σε ειρήνη με ΗΠΑ και Ισραήλ. Η Τεχεράνη ζητά αναγνώριση των δικαιωμάτων της, πολεμικές αποζημιώσεις και διεθνείς εγγυήσεις πως δεν θα επαναληφθούν επιθέσεις από ΗΠΑ και Ισραήλ.

Την ίδια ώρα οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται ξανά, καθώς η ανακοίνωση για την αποδέσμευση μέρους των στρατηγικών αποθεμάτων των ΗΠΑ, στο πλαίσιο συντονισμένης διεθνούς παρέμβασης για να αποφευχθεί παγκόσμια έλλειψη, δεν φάνηκε να αρκεί για να καθησυχάσει τους επενδυτές .

Περί τις 03:00 (ώρα Ελλάδας) σήμερα Πέμπτη, η τιμή βαρελιού του Brent Βόρειας Θάλασσας σημείωνε άνοδο 7,2%, στα 98,60 δολάρια. Αυτή του West Texas Intermediate (WTI), αμερικανική ποικιλία αναφοράς, σημείωνε άνοδο 6,5%, στα 92,96 δολάρια.

Δείτε live εικόνα από Ισραήλ, Λίβανο, Συρία: