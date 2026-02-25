Το σφοδρό «κύμα» χιονιά εξακολουθεί να σαρώνει τις βορειοανατολικές περιοχές των ΗΠΑ, με τους μετεωρολόγους να κάνουν λόγο για την χειρότερη κακοκαιρία της τελευταίας δεκαετίας, που έχει «παραλύσει» τις συγκοινωνίες, ακυρώνοντας χιλιάδες πτήσεις και προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές ρεύματος.

Μάλιστα, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέο «κύμα» κακοκαιρία, το οποίο αναμένεται να χτυπήσει το βορειοανατολικό τμήμα των ΗΠΑ από σήμερα, Τετάρτη (25.02), με χιονοπτώσεις και βροχές, δυσχεραίνοντας τις ήδη δύσκολες συνθήκες.

Περισσότερα από 250.000 νοικοκυριά παρέμεναν βυθισμένα στο σκοτάδι στη Μασαχουσέτη, 35.000 στο Νιου Τζέρσεϊ και 24.000 στο Ντέλαγουερ.

Στη Νέα Υόρκη, όπου τα σχολεία λειτούργησαν κανονικά χθες Τρίτη, για πάνω από 900.000 μαθητές, ο δήμαρχος Ζοχράν Μαντάνι έγινε στόχος επικριτικών σχολίων από πολλούς γονείς για τη μη αναστολή της λειτουργίας των σχολείων.

Ο ίδιος πάντως αστειευόμενος, κάλεσε τους μαθητές να τον «πλημμυρίσουν με χιονόμπαλες». Αντίθετα, τα σχολεία στη Βοστώνη, το Χάρτφορντ και τα προάστια της Νέας Υόρκης έμειναν κλειστά, ενώ η Φιλαδέλφεια συνέχισε με διαδικτυακά μαθήματα.

Το χιόνι ξεπέρασε τα 90 χιλιοστά

Η χιονοθύελλα της Δευτέρας, έριξε πάνω από 60 εκατοστά χιονιού σε πολλές περιοχές, και πάνω από 90 εκατοστά στο Ρόουντ Άιλαντ –ποσότητα που ξεπέρασε ακόμη και τη θρυλική χιονοθύελλα του 1978.

Στη Μασαχουσέτη, το Κέιπ Κοντ παρέμεινε χωρίς ηλεκτροδότηση, ενώ συνολικά εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά βυθίστηκαν στο σκοτάδι σε τέσσερις πολιτείες. Τα προβλήματα σε δρόμους και υποδομές από την σφοδρή χιονόπτωση ήταν πολλά.

Περίπου 2.200 πτήσεις ακυρώθηκαν στα αεροδρόμια της Νέας Υόρκης, του Νιού Τζέρσεϊ και της Βοστώνης, ενώ το αεροδρόμιο T.F. Green του Ρόουντ Άιλαντ ανέστειλε για δεύτερη μέρα τις λειτουργίες του, καταγράφοντας νέο ρεκόρ χιονόπτωσης 97 εκατοστών.