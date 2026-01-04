Του ΠΒ

Από τον Αύγουστο που μας πέρασε ένα κλιμάκιο της CIA κατάφερε παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες να εισέλθει στην Βενεζουέλα και να προωθηθεί στην ευρύτερη περιοχή του Καράκας όπου και παρέμεινε.

Η βασική αντικειμενική δυσκολία είχε να κάνει με το ότι η αμερικανική πρεσβεία στο Καράκας είναι κλειστή εδώ και χρόνια και άρα δεν μπορούσε να υπάρξει κάποια διπλωματική κάλυψη.

Οι New York Times σε πρωτοσέλιδη ανάρτηση το πρωί της Κυριακής, περιγράφουν με λεπτομέρειες αυτό το εγχείρημα. Επί μήνες το κλιμάκιο της CIA συνέλεγε πληροφορίες που αφορούσαν την καθημερινότητα του Μαδούρο αλλά και του στενού κύκλου συνεργατών του. Οι Αμερικανοί έφθασαν στο σημείο να γνωρίζουν με ακρίβεια το χρονοδιάγραμμα των μετακινήσεων του, το τι έτρωγε, τις μικροσυνήθειες του ακόμη και ποια κατοικίδια κράτησε κοντά του όταν αποφασίστηκε να αυστηροποιηθούν τα μέτρα προστασίας του.

Στο Κεντάκυ των ΗΠΑ στήθηκε ένα ακριβές αντίγραφο σε φυσική διάσταση μιας εγκατάστασης στην οποία συχνά κατέφευγε για να κοιμηθεί ο Μαδούρο. Το κλιμάκιο είχε παρατηρήσει πώς οι άλλαζαν περιοδικά και χωρίς ρουτίνα οι τόποι όπου ο Μαδούρο κατέφευγε τις νύκτες.

Το σύστημα παρακολούθησης πέρα από την δραστηριότητα του κλιμακίου της CIA υποβοηθήθηκε από Stealth αεροσκάφη παρακολούθησης τα οποία κατέγραφαν τα πάντα επί μήνες. Τα κέντρα επιχειρήσεων στις ΗΠΑ γνώριζαν τα πάντα για τις καθημερινές ρουτίνες των κυβερνόντων στο Καράκας αλλά και τις ρουτίνες του στρατιωτικού προσωπικού που είχε αναλάβει την φύλαξη του Μαδούρο και των στελεχών του.

Κατά τους New York Times, η βασική δυσκολία του εγχειρήματος έγκειται το ότι θα έπρεπε την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή να επιβεβαιωθεί πώς ο Μαδούρο όντως μεταφέρθηκε στην εγκατάσταση ,στο αντίγραφο της οποίας στο Κεντάκυ είχε εκπαιδευτεί επί μήνες η ειδική δύναμη της DELTA FORCE. Από την στιγμή που επιβεβαιώθηκε αυτή η πληροφορία κινητοποιήθηκε όλη η δύναμη η οποία βάση σχεδίου ενεπλάκη στην επιχείρηση.

Κατά τους ειδικούς που μίλησαν στην αμερικανική εφημερίδα, ανώνυμα βέβαια, η επιχείρηση αυτή είχε βαθμό επικινδυνότητας ανάλογη με εκείνη που πραγματοποιήθηκε το 2011 για τον εντοπισμό και την δολοφονία του Οσάμα Μπιν Λάντεν στο Πακιστάν.

Κατά τους New York Times το όλο εγχείρημα και η εμμονή του Ντόναλντ Τραμπ και του στενού περιβάλλοντός του στην σύλληψη του Μαδούρο και την επιβολή ελέγχου στην Βενεζουέλα δεν πείθει πώς αυτό έγινε για την αλλαγή καθεστώτος και την τιμωρία του Μαδούρο ως επικεφαλής δικτύου διακίνησης ναρκωτικών. Και αυτό διότι κατ’ αρχάς η Βενεζουέλα δεν είναι η «μεγάλη δύναμη» στην διακίνηση κοκαΐνης στην Λατινική Αμερική, υπάρχουν άλλες χώρες πολύ πιο δραστήριες.

Προκαλεί εντύπωση πώς από την πρώτη στιγμή ο Τραμπ και το περιβάλλον του υπερτόνισαν την πρόθεση να αποσταλούν στο Καράκας οι μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες των ΗΠΑ προκειμένου να επισκευάσουν τις υποδομές εξόρυξης και να αρχίσουν το συντομότερο την μαζική άντληση υδρογονανθράκων από τα κοιτάσματα της Βενεζουέλας.

Επισημαίνεται πώς σύμφωνα με τα δημόσια στατιστικά στοιχεία τα κοιτάσματα της Βενεζουέλας και της γειτονικής λιλιπούτειας Γκουιγιάνας συγκαταλέγονται στα μεγαλύτερα του πλανήτη.

Στις 23 Δεκεμβρίου, πάντα κατά τους New York Times, υπεβλήθη πρόταση στον Μαδούρο να εγκαταλείψει με ασφάλεια την χώρα και να καταφύγει στην Τουρκία. Τις προηγούμενες ημέρες ο Μαδούρο είχε αφήσει να εννοηθεί πώς θα παραχωρούσε στις ΗΠΑ τα μέσα και τους τρόπους να εμπλακούν στην πετρελαϊκή βιομηχανία εκ νέου. Για κάποιους λόγους που δεν έγιναν γνωστοί ο Μαδούτρο αρνήθηκε την προσφορά της 23ης Δεκεμβρίου και μάλιστα η απόρριψη έγινε σε οργίλο ύφος. Τότε αποφασίστηκε η πραγματοποίησης του εγχειρήματος, ο βομβαρδισμός και στη συνέχεια η σύλληψη και μεταφορά του στις ΗΠΑ.

Μέσα στην μαύρη νύχτα στους τροπικούς το Σάββατο μετά τα μεσάνυχτα δόθηκε το πράσινο φώς. Μία γιγαντιαία αρμάδα, 150 αεροσκάφη παντός τύπου και 3 Υπηρεσίες Ασφαλείας των ΗΠΑ ενεργοποιήθηκαν. Ειδικά αεροσκάφη ηλεκτρονικού πόλεμου και αντιμέτρων άρχισαν να υπερίπτανται της Βενεζουέλας βυθίζοντας την χώρα στο σκοτάδι.

Η μεταφορά του ζεύγους Μαδούρο από το Καράκας, στο Γκουαντάναμο και από εκεί στη Νέα Υόρκη

Το Σάββατο μέσα στη νύχτα και αφού είχαν προηγηθεί όλες οι απαραίτητες συννενοήσεις με τα κέντρα επιχείρησης της προκεχωρημένης δύναμης των Αμερικανών Ενόπλων Δυνάμεων στο Καράκας, συνέλαβαν το Πρόεδρο της Βενεζουέλας.

Η μονάδα της DELTA FORCE εισέβαλε στο κτήριο που διέμενε ο Νικολά Μαδούρο, τον ακινητοποιήσε μαζί με τη συζυγό του και τους μετέφερε με ελικόπτερα σε αμερικανικό πολεμικό σκάφος κάπου στη Καραϊβική.

Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, το πολεμικό αυτό σκάφος έφτασε στο Iwo Jima και από εκεί οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν στη ναυτική βάση του κόλπου του Γκουαντάναμο στη Κούβα.

Αμέσως μετά το ζεύγος Μαδούρο επιβιβάστηκε σε αεροσκάφος, το οποίο προσγειώθηκε στη στρατιωτική βάση Στιούαρτ στη Βόρεια Νέα Υόρκη.